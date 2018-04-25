HABER

AK Partili Sorgun: "Aday adaylığı başvuruları 81 il ve genel merkezimizde başladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Aday adaylığı başvuruları 81 il ve genel merkezimizde başladı" dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Aday adaylığı başvuruları 81 il ve genel merkezimizde başladı" dedi. Sorgun, "Bir kısımları hala çatıda, tavanda bacada gezerken bizim cumhurbaşkanı adayımız belli" diye konuştu.
Aday adaylığı başvurularının yapıldığı salonda açıklama yapan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, ilklerin yaşanacağı bir seçim sürecine girildiğini vurgulayarak, "Aday adaylığı başvuruları 81 il ve genel merkezinizde başladı. Prensip kararları, ülke kararları alındı. Tüm illerde seçim koordinasyon merkezleri kuruldu. Seçim koordinasyon merkezleri başkanları illerde ve ilçelerde belirlendi. Bir kısımları hala çatıda, tavanda, bacada gezerken bizim cumhurbaşkanı adayımız belli" ifadelerini kullandı.
Abdullah Gül’ün adaylık iddialarına ilişkin soru üzerine Sorgun, bu sorunun muhatabının Abdullah Gül olduğunu belirterek, "İş adeta borsaya düşmüş gibi her gün biri sürülüyor, çekiliyor, çıkıyor, iniyor. Bu konuda kim kimin karşısında, kim kimin yanında belli değil. Her gün, her saat sürekli Ankara’da, İstanbul’da borsa iniş çıkış yapıyor" dedi.
24 Haziran erken seçimleri için AK Parti’de milletvekili aday adaylığı başvuruları dün başlamıştı. Bugün de AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak isteyenler başvurularını yapmak için genel merkeze gelmeye başladı.

Akit TV sunucusuna kötü haber!Akit TV sunucusuna kötü haber!
'Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm''Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm'
Sevgilisinin cinsel organını kesti!Sevgilisinin cinsel organını kesti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi başladı

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.