AK Partili Tamer: FETÖ ve dış güçlerin ağzıyla konuşma olmaz

KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "OHAL'e kimse takılmasın. FETÖ ve dış güçlerin ağzıyla konuşma olmaz" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından uygulanan 'Nöbetçi vekil' kapsamında, parti binasında sorunları dinledi. Basın toplantısı düzenleyen Tamer, Kayseri ölçeğinde birçok değişikliklerin yapılacağını özellikle yatırımlar konusundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan toplantı ile yatırımlara yön verildiğini dile getirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer şehrin içerisinde kalan ve taşınması düşünülen Gar binasını restore edilerek yerinde durmasına karar verildiğini hızlı trende önemli aşama kaydedildiğini belirtti.

Hükümetin aldığı kararlar sayesinde 'Taşeron Yasası'nın çıktığını ve uygulamaya geçirildiğini ifade eden İsmail Tamer, "Bundan sonra ise işçi kardeşlerimizi için güvenlik soruşturması ve sözlü sınav var. İnşallah söz verdiğimiz her şeyi hükümet olarak bir bir hayata geçiriyoruz" diye konuştu. MHP'nin almış olduğu ve hükümetlerine vermiş olduğu destek açıklamalarına da değinen Tamer, şöyle dedi: