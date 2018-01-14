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AK Partili Tamer: FETÖ ve dış güçlerin ağzıyla konuşma olmaz

POLİTİKA HABERLERİ | 14.01.2018 14:00 | Son Güncelleme 5 saat önce

KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "OHAL'e kimse takılmasın. FETÖ ve dış güçlerin ağzıyla konuşma olmaz" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından uygulanan 'Nöbetçi vekil' kapsamında, parti binasında sorunları dinledi. Basın toplantısı düzenleyen Tamer, Kayseri ölçeğinde birçok değişikliklerin yapılacağını özellikle yatırımlar konusundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan toplantı ile yatırımlara yön verildiğini dile getirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer şehrin içerisinde kalan ve taşınması düşünülen Gar binasını restore edilerek yerinde durmasına karar verildiğini hızlı trende önemli aşama kaydedildiğini belirtti.

Hükümetin aldığı kararlar sayesinde 'Taşeron Yasası'nın çıktığını ve uygulamaya geçirildiğini ifade eden İsmail Tamer, "Bundan sonra ise işçi kardeşlerimizi için güvenlik soruşturması ve sözlü sınav var. İnşallah söz verdiğimiz her şeyi hükümet olarak bir bir hayata geçiriyoruz" diye konuştu. MHP'nin almış olduğu ve hükümetlerine vermiş olduğu destek açıklamalarına da değinen Tamer, şöyle dedi:

"Türkiye'nin geleceği, milli menfaatler ve Türk milletinin geleceği ortaya konulmuşsa, diğer olayların hepsi teferruattır. Bugüne kadar milliyetçi, vatansever, milletini düşünen, bayrak aşığı tüm insanlar aslında zor çatı altında bu şartlar altında birleşmesi çok önemlidir. Bizim yaptığımız şey, milli mutabakattır. Bu şemsiyenin altına girmek isteyen diğer vatansever partilere her zaman kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyoruz. Ayrıca milli mutabakatın temel ögesi hep ifade etmiş olduğumuz gibi Rabia işaretimiz olan tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet olarak bunu her zaman ifade etmiştik. OHAL'e kimse takılmasın. FETÖ'nün ağzı ile dış güçlerin ağzıyla konuşma olmaz. Kim ne konuşursa konuşsun, biz yolumuza bakıyoruz. İçeri de olan hainlerle mücadelemiz sürüyor. Eğer OHAL devam edecekse bundan sonrada ülkenin menfaati için gene devam edecektir."

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