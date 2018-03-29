 AK Partili Tayyar, eski rektör yardımcısının Cumhurbaşkanı'nı eleştiren videosunu paylaştı

GAZİANTEP, (DHA) - AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "Maalesef birçok ilde FETÖ borsası kuruldu" iddiasıyla ilgili Gaziantep Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren konuşmalarını içeren videoyu paylaştı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında birçok ilde 'FETÖ borsası' kurulduğunu iddia ederek, "Çok özel bir kayıt götürdüm Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı 'Böyle bir şey nasıl olur?' diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu. İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var, sıkıntı büyük" açıklamasını yaptı. Tayyar, sosyal medya hesabından söz konusu iddiasıyla ilgili bir video paylaştı. Tayyar, görüntülerle birlikte, "Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza 'Almancı' diyen, 'cemaat' dediği FETÖ'yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz’dan sonra Gaziantep Üniversitesi'ne rektör yardımcısı olarak atandı. Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur" diye yazdı.