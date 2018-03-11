AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları 5’inci olağan kongresine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "İttifak yasası denilen 26 maddelik yasayla ilgili meclis genel kurulunu açıyoruz. Zaman zaman CHP, HDP’nin taleplerini dinliyoruz. Her madde seçmenin iradesinin sandığa daha iyi yansıması için. Buna rağmen birileri seçim güvenliğini ön plana sürüyorlar. Zerre kadar Cumhurbaşkanlığında 50+1 alma konusunda şüphemiz yok, 60+1 istiyoruz. İstiyoruz ki partimiz oyla büyüsün" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları 5’inci Olağan Kongresi gerçekleşti. Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkan Vekili Ergin Sezen, il belediye başkanları ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede daha sonra konuşmalar yapıldı. Kongrede konuşan Bülent Turan, "Bugün gençlik kollarımızın 5. Olağan İl Kongresini yapmak üzere toplandık. Her teşkilatın kıymeti vardır. Her il kıymetlidir ama kıskananlar çatlasın Çanakkale bambaşkadır. Çanakkaleli olmak Çanakkale’ye hizmet etmek büyük şereftir. Değerli arkadaşlar Türkiye’ye biçilen bir rol vardı. 200 sene bu topraklarda hasta adam olsun diye ısrarla malum güçler bir politika üretti. 60’ta darbe, 70’te darbe 28 Şubat, 15 Temmuz, her 10 yılda bir darbe süreci yaşandı. 2002’de gençlik kollarından gelmiş Recep Tayyip Erdoğan dedi ki; ’Ölümüne dava.’ Milletimiz duasıyla Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza ’devam’ dedi" ifadelerine yer verdi.

"Afrin’i diğer operasyonlardan ayıran çok özel bir durum var"

Afrin harekatına da değinen Turan, "Afrin’i diğer operasyonlardan ayıran çok özel bir durum var. Afrin hiçbir kimseye sorulmadan, hiç kimseyle özel bir anlaşma yapmadan, takip yapmadan bu milletin verdiği yetkiyle beraber milli egemenliğimizin kayıtsız şartsız hükümette olması mecliste olmasıyla beraber başlamış bir operasyon. ’Girmeyin’ dediler, ülkenin güvenliği için ’gireceğim’ dedik. ’Yapma’ dediler, ’siz oraya binlerce kilometreden geliyorsunuz biz de gireceğiz’ dedik ve Afrin’e girdik. Önceden SİHA havaya kalkardı yazılımlar orayı güncellemezmiş, o oraya gitmezmiş, ama şimdi İHA’yı da SİHA’yı da baştan sona bizim mühendislerimiz yapıyor. Bu çok kıymetli bir değer, bir daha söylüyorum Afrin bu kadar kısa sürede başarılı olmasının tek bir sebebi bizim tam bağımsızlıkla ilgili kararımız ve buna bağlı milli savunmamızın büyük halde yerli hale gelmesidir. Çanakkale ruhu bugün hepinizin de takip ettiği Afrin’de yaşıyor" dedi.