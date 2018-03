AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları 5’inci olağan kongresine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "İttifak yasası denilen 26 maddelik yasayla ilgili meclis genel kurulunu açıyoruz. Zaman zaman CHP, HDP’nin taleplerini dinliyoruz. Her madde seçmenin iradesinin sandığa daha iyi yansıması için. Buna rağmen birileri seçim güvenliğini ön plana sürüyorlar. Zerre kadar Cumhurbaşkanlığında 50+1 alma konusunda şüphemiz yok, 60+1 istiyoruz. İstiyoruz ki partimiz oyla büyüsün" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları 5’inci Olağan Kongresi gerçekleşti. Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkan Vekili Ergin Sezen, il belediye başkanları ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede daha sonra konuşmalar yapıldı. Kongrede konuşan Bülent Turan, "Bugün gençlik kollarımızın 5. Olağan İl Kongresini yapmak üzere toplandık. Her teşkilatın kıymeti vardır. Her il kıymetlidir ama kıskananlar çatlasın Çanakkale bambaşkadır. Çanakkaleli olmak Çanakkale’ye hizmet etmek büyük şereftir. Değerli arkadaşlar Türkiye’ye biçilen bir rol vardı. 200 sene bu topraklarda hasta adam olsun diye ısrarla malum güçler bir politika üretti. 60’ta darbe, 70’te darbe 28 Şubat, 15 Temmuz, her 10 yılda bir darbe süreci yaşandı. 2002’de gençlik kollarından gelmiş Recep Tayyip Erdoğan dedi ki; ’Ölümüne dava.’ Milletimiz duasıyla Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza ’devam’ dedi" ifadelerine yer verdi.