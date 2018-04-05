AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Dün HDP ile CHP’nin ittifakının resmi adımının atıldığı gündür. Çünkü yasalara, içtüzüğe uygun verilen AK Parti grup önerisi, HDP ile CHP’nin aynı ifadelerle meseleye yaklaşarak görüşülmesini engellemesidir" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, TBMM’de açıklama yaptı. Turan, Mithat Sancar’ın AK Parti’nin grup önerisini kabul etmediğini hatırlatarak, Sancar’ın HDP Grup Başkan vekili gibi davrandığının savundu. Turan, "Biri partinin işleyişini idare eder, diğeri Mecliste tarafsız olarak, bütün partilerin önergelerini, önerilerini dikkate alarak içtüzüğe uygun olarak Meclisi yönetir fakat dün AK Parti’nin grup önerisi, HDP’nin Meclis Başkan vekilinin, grup başkan vekili gibi davranması, daha ötesi CHP’nin aynı söylemlerle beraber meseleye yaklaşması sonucu görüşülmedi" ifadelerini kullandı.

Turan, "Dün HDP ile CHP’nin ittifakının resmi adımının atıldığı gündür. Çünkü yasalara, iç tüzüğe uygun verilen AK Parti grup önerisi, HDP ile CHP’nin aynı ifadelerle meseleye yaklaşarak görüşülmesini engellemesidir. Önergemizi adam aldı, yan tarafa koydu, HDP-CHP beraber, ’Ben AK Parti’nin önerisini görüşmüyorum.’ dedi. Bunun kabul edilebilir tarafı yok. İç tüzüğün 81. maddesi, ’Aksi Danışma Kurulunun teklifi ile Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa... diye devam eder, sürelerin belirlenmesi Danışma Kurulunda ve Genel Kurul kararında aranabilir. Danışma Kurulu dün toplanmış, ittifak edememiş o zaman Genel Kurulda bunu yapma hakkımız olmasına rağmen maalesef Genel Kurulda, kanuna, iç tüzüğe aykırı şekilde önüne geçilerek, bu imkan bulunamadı" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan:

"Mustafa Kemal’in partisinin geldiği yer, Demirtaş’ı ziyaret kuyruğunda ömür tüketen, HDP’den daha çok Demirtaş’ın cezaevindeki ziyaretini yapan parti haline gelmesi, Mecliste tüm teamüllere, iç tüzüğe aykırı şekilde HDP ile beraber aynı tavrı, aynı ifadeyi kullanıyor olması, bizim değil CHP’lilerin sorunu. CHP’liler partilerine sahip çıksınlar. CHP’nin geldiği yer HDP’nin kötü bir taklididir. 7 Haziran sonrasında HDP ile CHP’li yöneticilerin değişik ortamlarda ’Ülkeyi nasıl salladık’ demeleri, birçok CHP’li yöneticinin ’Bizim ailemizin yarısı CHP yarısı HDP’ye oy verdi’ demesi, Çanakkale’deki CHP’li Belediye Başkanı’nın HDP barajı geçti diye pilav dağıtması gibi psikolojik adımlara baktığımızda zaten fiilen bir ittifak var. Ama cumhur ittifakı, Avrupa standartlarında uygun olan yeni ittifak önerisiyle birlikte aslında bu oyunu bozmuş oldu. Bu fiili olan halin, resmi olması zorunluluğunu ortaya koydu."

Uyum yasalarına ilişkin soruya Turan, "Halen çalışmaların, görüşmelerin devam ettiği komisyonlarımız var. Bunların da bitmesi halinde bir an önce Meclise gelmesini, hatta Meclis kapanmadan önce ittifakla, uyumla ilgili tüm düzenlemelerin geride kalmasını, yeni Meclis yasama döneminde sadece ülkenin ekonomisiyle, esnafın, vatandaşın beklentisiyle ilgili kanunları Meclise getirmek istiyoruz. Referandumdan kaynaklı görüşmeler, kanunlar, uyum yasaları bitsin, geride kalsın istiyoruz. Yetişmezse ekime de kalabilir ama prensip olarak yaz dönemine gelmeden geride kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.