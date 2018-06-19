Ak Partili Turan: İnce'nin yüzde 50+1 alma imkanı asla yok

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğini, ancak bu bitişin bir de başlanğıç olduğunu belirterek, "CHP'nin senaryoyla, atraksiyonla başa getirilen genel başkanının gidip, Muharrem İnce'nin genel başkanlık yolunun açılacağı gün olacaktır. Muharrem İnce'nin yüzde 50+1 alma imkanı asla yok. Alacağı puan, Kılıçdaroğlu'ndan 1 puan üsttedir" dedi.

Ak Parti Çanakkale İl Kadın Kolları tarafından Deniz Polis Evi'nde, kadın girişimciler ve kadın esnafın katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Ak Parti İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, partililer, kadın girişimciler ve esnaf katıldı.

Ak Parti'nin, kadınlara ve iş hayatındaki kadın girişimcilere verdiği önemi anlatan Turan, toplantının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri kampanyasında son haftaya girildiğini ifade eden Bülent Turan, "Gördüğümüz tablo odur ki; bu millet artık kimin iş yaptığını, kimin polemik yaptığını, kimin icraat ortaya koyduğunu, kimin laf ürettiğini çok iyi biliyor. Köylüsü, çiftçisi, şehirlisi, kadını, erkeği yeni dönemde hükümetin aynı şekilde adım atması, işlemlerimizin sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, dış politikada, güvenlikte daha da iddialı olması için büyük bir teveccüh gösterecek. Çanakkale başta olmak üzere, diğer illerde gördüğüm tablo gösteriyor ki, ilk turda bu millet kendine hizmet eden ekibe, Tayyip Erdoğan'a, Cumhur ittifakına büyük bir destek vererek, seçimi ikinci tura bırakmadan bitirecek. Hem güçlü meclisin, hem güçlü başkanın oluşmasına bu millet vefa duygusuyla, ferasetiyle beraber çok önemli bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Seçim kampanyası başlarken ortaya atılan bir iddia vardı. mecliste ve başkanlıkta ayrı oy kullanma tarzı. Ancak süreç gösterdi ki, insanlarımız ferasetle adım atarak, hareket ederek meclisinde kuvvetli olmasını, başkanın da kuvvetli olmasını, bu devletin bekası, bu milletin geleceği için çok önemli bir argüman olarak ortaya koydu. Dolayısıyla güçlü meclis olması iddiasını ortaya koyacaklar. Ben ümit ediyorum, çok güçlü bir başkanla beraber, çok güçlü bir meclisin oluşacak" diye konuştu.