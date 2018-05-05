AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu, İnce'ye oy vermeyecek

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de AK Parti Kadın Kolları 5’inci Olağan İl Kongresi'nde konuşan Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek. Çünkü 24 Haziran’ın sonrası var, o da biliyor" dedi.

ÇOMÜ İçdaş Kongre Merkezi’nde yapılan kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Yasemin Batur, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, ilçe belediye başkanları ile AK Partili ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuşma yaptı. 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Turan, "Türkiye’de bir araya gelmesi mümkün olmayan gayri memnunların bir araya gelip, sadece Erdoğan düşmanlığında buluşuyor olmasının hiçbir izahı yok" dedi. Turan, şunları söyledi:

"Rahmetli Erbakan hocanın ömrü CHP ile kavgayla geçti. CHP’nin tüm hayatı o anlayışla kavgayla geçti. Bugün kardeş olmuşlar, yolları açık olsun. Ama biz bu hesabın ne için olduğunu biliyoruz. Bir aday çıkarttılar gördünüz. Bir defa o aday CHP’nin istediği bir aday değil. Neden değil biliyor musunuz? 5 senaryo geçti, 6’ncıya buna kaldılar. Kimin olduğunu biliyorsunuz ona gittiler, buna gittiler, o oldu, bu oldu, hiçbir senaryo tutmayınca Muharrem’e mecbur kaldılar. Üsluba bakar mısınız, ‘Gel Muharrem buraya’ Bu ne Allah aşkına. Böyle bir üslup mu olur, böyle bir cumhurbaşkanlığı mı olur. ‘Gel Muharrem buraya’ ne saçma bir üsluptur, nezaketsizliktir. Ama senaryoyu üç beş gün sonra göreceksiniz. Dert Kılıçdaroğlu’nun koltuk kavgasından başka bir şey değil. Dert Muharrem CHP’den daha çok oy alırsa, yeni dönemde CHP’nin genel başkanı olmak isteyecek. O yüzden almaması lazım diyor, yaklaşım bu. Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek. Çünkü 24 Haziran’ın sonrası var, o da biliyor. Onu sürdü malum tarlaya, hadi bakalım kavganı yap, bir ay sonra görüşelim dediler. Bunların dertleri ülkeyi büyütmek değil, bunların dertleri ülkenin ekonomisini, siyasetini büyütmek falan değil. Bir dertleri var, kendi partisinin koltuk kavgası. Ama herkes bunları biliyor. Kim bu ülkede iş yapar, üretir, kim bu ülkeyi büyütür, kim konuşur bunu biliyor."

AK Partili Bülent Turan, konuşmasının ardından, salondaki delegelere karanfil attı, kadınlarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

600 delegenin katıldığı AK Parti İl Kadın Kolları seçiminde ise daha önce başkanlığı vekaleten yürüten Gülsüm Üstün, asaleten başkanlığa seçildi.

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