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AK Parti'li Turan, memleketi Çanakkale'de oy kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimi için memleketi Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oy kullandı.

AK Parti'li Turan, memleketi Çanakkale'de oy kullandı

Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimi için memleketi Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oy kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi'ne eşi Kevser ile çocukları Ömer, Kerem ve Ali Asaf Turan'la geldi. Burada oy kullanmaya gelen Çanakkalelilerle sohbet eden Turan, sandık başkanlarına kolaylık dileyip, 1002 numaralı sandıkta oy kullandı. Oy verdikten sonra açıklamalarda bulunan Turan, seçimlerin Türkiye'ye ve Çanakkale'ye hayırlı olmasını diledi. Çanakkale'nin köyleri ile ilçelerini sabahtan beri takip ettiklerini belirten AK Parti'li Turan, "Devlet görevlilerimiz tarafından her partinin sandık temsilcileri tarafından oluşturulan kurullarla sağlıklı bir seçim dönemi başlamış oldu. Yani seçimler anayasanın ve ilgili yasanın öngördüğü haliyle çok şeffaf, demokratik ve usulüne uygun bir şekilde devam ediyor. Şimdi söz sahibi millet. Millet ne derse o olacak. Kim kazanır, kim kaybeder, başka bir sorun; ama milletin dediğine baş tacı demek, mızmız yapmadan, mazeret üretmeden, ithamda bulunmadan Türk demokrasisine katkı sağlamak hepimizin görevi. En iyi kararı halkımız verecektir" diye konuştu.

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AK Parti'li Turan, memleketi Çanakkale'de oy kullandıAK Parti'li Turan, memleketi Çanakkale'de oy kullandıAK Parti'li Turan, memleketi Çanakkale'de oy kullandıAK Parti'li Turan, memleketi Çanakkale'de oy kullandı

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