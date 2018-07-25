COŞKUN ERGÜL - Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Mekke ve Medine'ye Hac ve Umreye giden, dini ziyaret, gezi ve kültürel amaçlı olarak yurt dışına çıkan her vatandaşa, Filistin ve Kudüs'ü ziyaret etme çağrısında bulundu.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şair Nuri Pakdil'in, "Kalbimin yarısı Mekke'dir, yarısı Medine'dir, üzerine bir tül gibi serpilmiştir Kudüs." dediğini anımsattı.

Bu sözlerin, Türkiye'nin ve mensubu bulunduğu medeniyetin Kudüs ile ilgili duygularını en güzel şekilde ifade eden mısralar olduğunu belirten Turan, "Bizim için Mescid-i Nebevi, Beytullahi'l-Haram ne ise ilk kıblemiz olması hasebiyle Kudüs’ü Şerif de odur. Özellikle Mescid-i Aksa, Peygamberimizin miraca yükseldiği basamaklardır, topraklardır; ilk kıblemizdir." dedi.

Turan, Harem-i Şerif'in, milletin ibadet aşkını ifade ettiği en önemli merkezlerden, gönül kıblelerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, "Biz oralara kutsal ziyaret ve ibadet aşkıyla gittiğimizde, oraların bekçileri olan, o topraklarda her türlü zorluğa rağmen o mekanları muhafaza etmek için mücadele eden kardeşlerimize de büyük bir moral ve motivasyon vermiş oluyoruz. Bunu da onların sözlerinden, gözlerinden, tutum ve davranışlarından, övgülerinden anlıyoruz." ifadesini kullandı.