COŞKUN ERGÜL - Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Mekke ve Medine'ye Hac ve Umreye giden, dini ziyaret, gezi ve kültürel amaçlı olarak yurt dışına çıkan her vatandaşa, Filistin ve Kudüs'ü ziyaret etme çağrısında bulundu.
Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şair Nuri Pakdil'in, "Kalbimin yarısı Mekke'dir, yarısı Medine'dir, üzerine bir tül gibi serpilmiştir Kudüs." dediğini anımsattı.
Bu sözlerin, Türkiye'nin ve mensubu bulunduğu medeniyetin Kudüs ile ilgili duygularını en güzel şekilde ifade eden mısralar olduğunu belirten Turan, "Bizim için Mescid-i Nebevi, Beytullahi'l-Haram ne ise ilk kıblemiz olması hasebiyle Kudüs’ü Şerif de odur. Özellikle Mescid-i Aksa, Peygamberimizin miraca yükseldiği basamaklardır, topraklardır; ilk kıblemizdir." dedi.
Turan, Harem-i Şerif'in, milletin ibadet aşkını ifade ettiği en önemli merkezlerden, gönül kıblelerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, "Biz oralara kutsal ziyaret ve ibadet aşkıyla gittiğimizde, oraların bekçileri olan, o topraklarda her türlü zorluğa rağmen o mekanları muhafaza etmek için mücadele eden kardeşlerimize de büyük bir moral ve motivasyon vermiş oluyoruz. Bunu da onların sözlerinden, gözlerinden, tutum ve davranışlarından, övgülerinden anlıyoruz." ifadesini kullandı.
- "Türklerin ziyaret etmesinden mutlu olacaklardır"
AK Parti'li Turan, Filistinlilerin; Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Hz. İbrahim Cami ve diğer bütün mukaddes mekanların, 400 yüzyıl oralara hizmet eden millet tarafından ziyaret edilmesinden çok mutlu olacaklarını vurguladı. Turan, Mekke ve Medine'ye Hac ve Umreye giden, dini ziyaret, gezi ve kültürel amaçlı olarak yurt dışına çıkan, yurt dışında turizm etkinliklerinde bulunan her vatandaşa, Filistin ve Kudüs'ü ziyaret etme çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda birçok kez çağrıları olduğunu anımsatan Turan, Erdoğan'ın, "Kudüs'ü yalnız bırakmamalıyız, Kudüs bizim Harem-i ismetimizdir, izzetimizdir, namusumuzdur, kırmızı çizgimizdir, onurumuzdur." diyerek Kudüs'ün önemini, kıymetini vurguladığını aktardı.
Hasan Turan, Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Kudüs'e Türkiye'den gidişlerin çoğaldığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İster Türkiye'de yaşasın ister yurt dışında, gurbette yaşasın, bütün vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde, akın akın Harem-i Şerif'i ziyaret etmelerini, oralarda bulunmalarını, orada dualar etmelerini, oradaki kardeşlerimizle duygudaş ve dayanışma içerisinde olduklarını göstermelerini arzu ediyoruz. Bunu da teşvik ediyoruz. Gidenlerden Allah razı olsun. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti, başta Filistinliler olmak üzere bütün İslam dünyasını gururlandırıyor, duygulandırıyor."
- "Filistin'e ziyaretlerin çoğalacağını göreceklerdir"
Turizm şirketlerine de çağrıda bulunan Turan, bu şirketlerden, yurt dışı seyahat turlarına mutlaka Kudüs'ü de almalarını istedi.
Turizm şirketlerinin bu konuyla ilgili tanıtım organizasyonları düzenlemesi, Filistin'in tarihi ve dini mekanlarını, bütün güzelliklerini anlatan ve tanıtan broşürler hazırlayıp bunları kamuoyu ile paylaşmalarını da isteyen Turan, "Bunları yaptıklarında Filistin topraklarına yönelik ziyaretlerin katlanarak çoğalacağını onlar da göreceklerdir." ifadesini kullandı.
Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Turan, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere; dini kurumların, vakıfların, hocaların, hatiplerin, akademisyenlerin, edebiyatçıların, sanatçıların, sinemacıların, hikaye ve roman yazarlarının yapıtlarının, sohbetlerinin, konferanslarının ve derslerinin ana konusunun Kudüs olması gerektiğini bildirdi.
Hasan Turan, "Bu şekilde Kudüs'e sahip çıkarak üzerimize düşen manevi sorumluluğumuzu bir nebze de olsa yerine getirmiş oluruz. Kudüs şereflidir, kendisine hizmet edenleri de şereflendirir." dedi.
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