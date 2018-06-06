AK Partili Ünal: 24 Haziran'da şahlanış dönemi başlıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'deki mevcut yönetim sisteminin sürekli kriz üreten bir sistem olduğunu, bu sistemin değişmesiyle Türkiye'nin yoluna hem siyasetin hem sistemin gücüyle devam edeceğini belirterek, "24 haziran'da şahlanış ve yükseliş dönemi başlıyor. Ve bunu sizler gerçekleştireceksiniz" dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği iftara katıldı. Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nda AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı davette konuşan Mahir Ünal, AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde sistemin değişmesi gerektiğini söylediklerini belirtti. Mevcut sistemin sürekli krizler üreten, 1950'lerin, 60'ların, soğuk savaş yıllarının şartlarına göre oluşturulmuş bir sistem olduğunu kaydeden Ünal, şöyle konuştu:

"O Yüzden Türkiye'nin 21'inci yüzyılda ayağa kalkıp lideriyle, milletiyle beraber büyük iddiaları olacaksa bunu gerçekleştirmek için güçlü bir hükümet sistemine ihtiyaç vardı. Bize bu değişikliği yaptırmamak için her şeyi yaptılar. Bu ülkede 2005'te, 2006'da hatırlayalım darbe girişimleri yaşandı. Bu ülkede cumhuriyet mitinglerini yaşadık, 'Cumhurbaşkanını seçtirmeyiz' dediler. Yetmedi kapatma davası açtılar, 27 Nisan E-Muhtırasını yaşadık. Yetmedi; geziyi, 17-25 Aralık yargı darbesini yaşadık. En son olarak 15 Temmuz işgal girişimini yaşadık. Bütün bunlar ortaya koydu ki biz, bu sistemi değiştirmeden devleti şeffaf ve devleti vatandaşa hizmetkar olan bir yapıya dönüştürmeden bu işler bizim, yani milletin istediği gibi olmayacak. Biz 16 yıl boyunca sistemin gücüyle yolumuza devam etmedik, 16 yıl boyunca biz siyasetin gücüyle yolumuza devam ettik. Sizlerin gücüyle yoluna devam etti Ak Parti. Şimdi sistemi değiştirdikten sonra Allah'ın izniyle artık Türkiye hem siyasetin hem sistemin gücüyle yoluna devam edecek. Yani çift kanatlı bir şekilde yoluna devam edecek. Millet, hem hükümeti hem meclisi seçecek. 16 yıllık mücadelemiz bizim bir diriliş mücadelesiydi şimdi 24 haziran'da şahlanış ve yükseliş dönemi başlıyor. Ve bunu sizler gerçekleştireceksiniz. 24 Haziran günü ne bitecek biliyor musunuz? 24 haziran günü sonsuza kadar eski Türkiye bitecek. 24 Haziran günü artık 15 temmuz'un etkisi bitecek. 24 Haziran günü, Türkiye'yi ele geçirmek isteyen vesayet odaklarının bütün hayalleri suya gömülecek."

