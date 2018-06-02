AK Partili Ünal: En iyi sağlık, eğitim ve turizm altyapısına sahibiz

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, iktidara geldikleri günden bu yana eğitimde, sağlıkta, ulaşım ve turizmde ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, şu anda Türkiye'nin en iyi sağlık, eğitim ve turizm altyapısına sahip olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılıp, çeşitli ziyaretlerde bulunan Mahir Ünal, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Ünal, burada gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Ak Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in eşlik ettiği Ünal, daha sonra İl Gençlik Kolları'nın bir kafede düzenlediği sohbet toplantısında gençlerle buluştu. Dünyanın büyük bir değişimin içinde olduğunu ifade eden Ünal, şu anda İngiltere, Rusya ve Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıla hazırlık yapan ülkeler olarak öne çıktığını söyledi. Mahir Ünal, şöyle konuştu:

"Biz, 24 Haziran'da değişimi ve dönüşümü yönetebilecek miyiz, yoksa eskiye mi döneceğiz? Bunu oylayacağız. Bugün muhalefet bize eski Türkiye'yi vaat ediyor. Şimdi CHP'nin bir cumhurbaşkanı adayı var, 'Fizik öğretmeniyim' diyor, adamın uzayla ilgili söyleyebildiği tek cümle 'Uzay var ya uzay' diyor. Uzay var, ben de biliyorum da arkasından ne getireceksin cümle bitti. Şu anda dünyanın en iyi sağlık altyapısına sahibiz. Şu anda dünyanın en iyi turizm altyapısına sahibiz. Şu anda dünyanın en iyi eğitim altyapısına sahibiz. Niye biliyor musunuz? Gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkeler, 20-25 yıl önce sağlık altyapılarını, turizm, internet altyapılarını, eğitim altyapılarını kurmuşlar, yenilemeleri çok büyük bir maliyet gerektiriyor. Biz ise yeni yaptık. Bugün bizim okullarımızda akıllı tahtalarımız, çocuklarımızın önünde tablet bilgisayarlarımız var Allah'a şükür. Ve dünyanın en iyi ulaşım altyapısına sahibiz. Havayolundan demiryoluna, karayoluna varıncaya kadar şu anda dünyanın en iyi ulaşım altyapısına sahibiz. Bunları niye yaptık biz, 16 yılda büyük bir şahlanışın ve yükselişin altyapısı olarak bunları yaptık. Şimdi artık altyapı bitti, artık üstyapı dönemi geldi. Yani, insana ve topluma geçmişte yaptığımız yatırımın iki katını yapacağız. Niye? Çünkü altyapı yatırımlarımız bittiği için, altyapıya yapacağımız yatırımları size, gençlere yapacağız. Dünyayla rekabet etmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi hazırlamak için bunları yapacağız."