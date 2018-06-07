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AK Parti'li Ünal: Kandil'e operasyonun Mart ayında başladığından haberi yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, muhalefeti eleştirerek, "Diyorlar ki 'Kandil'de ne işimiz var?' 'Seçime 16 gün kala Kandil'e operasyon mu yapılır?'.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, muhalefeti eleştirerek, "Diyorlar ki 'Kandil'de ne işimiz var?' 'Seçime 16 gün kala Kandil'e operasyon mu yapılır?'. Adamın Kandil'e operasyonun Mart ayında başladığından haberi yok. Zeytin Dalı'nı bitirir bitirmez Irak'a geçtik" dedi.
Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta vergi müfettişleriyle sahurda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile milletvekili adaylarının da katıldığı programda konuşan Ünal, muhalefetin eski Türkiye'yi vadettiğini söyledi. Ünal, eski Türkiye'yi kâbus diye niteleyerek şöyle konuştu:
"Bu adamlar bize eski Türkiye'yi vadediyor. Diyorlar ki 'Biz tekrardan eski Türkiye'yi getireceğiz'. Hangi Türkiye? 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu. Başörtülü annelerin asker evlatlarının yemin törenine katılamadığı bir Türkiye'ydi. Parası olmayanların hastane kapılarında olduğu bir Türkiye'ydi. Çaresizliğin, yokluğun, pirincin, çayın, yağın karaborsada, dükkanların tezgah altlarında satıldığı bir Türkiye'ydi. Yani sizin için bu Türkiye keyifli ve güzel olabilir de o Türkiye bizim için hiç de öyle keyifli değildi. Biz Ferdi Tayfur dinlerdik, Orhan Gencebay dinlerdik. Niye? Çünkü acılarımız vardı. Arabesk niye vardı? Çünkü bizim çok acılarımız vardı. Bir ara hatırlıyor musunuz devlet 'acısız arabesk' diye Hakkı Bulut'a bir şey yaptırmaya kalkıştı. Eğer toplumda acı varsa, müziği o acı şekillendirir. Bugün niye arabesk yok? Bugün diyoruz ki 'pop müzik'. Pop müzik var, çünkü artık acıyı karşılık hale getirecek bir müzik türü kalmadı. Hatta o yılların filmlerine bakın. O yılların filmleri nasıl filmlerdi? İşte minibüsçülerin, kamyoncuların ya da fakir oğlan zengin kız, zengin kız fakir oğlan. Ama bugünkü dizilere, filmlere bakın, bugün dizilerde, filmlerde öyle acılar yok."
'KANDİL'E OPERASYONUN MART'TA BAŞLADIĞINDAN HABERİ YOK'
16 yıl boyunca hem tavaf yapıp hem de şeytan taşlarken büyük bir diriliş gerçekleştirdiklerini kaydeden Ünal, 24 Haziran'da da büyük bir şahlanış ve direniş gerçekleştireceklerini söyledi. Ünal, "Ama bakıyorsunuz içeride birileri sistematik olarak Türkye'nin kültürüyle, Türkiye'nin mesela savunma sanayindeki gelişimiyle alay ediyorlar, bilinçli olarak oraya saldırıyorlar. Nereye saldırırlarsa saldırsınlar artık bu millet gözünü açtı, uyandı, her şeyin farkında. Şimdi kalkmış diyorlar ki 'Kandil'de ne işimiz var?' 'Seçime 16 gün kala Kandil'e operasyon mu yapılır?' diyor. Adamın Kandil'e operasyonun Mart ayında başladığından haberi yok. Biz Zeytin Dalı'nı bitirir bitirmez nereye geçtik hemen, Irak'a geçtik. 'Kimin ağzıyla konuşuyor?' diye bakıyorsun, vallahi bizim ağzımızla konuşmadıkları kesin. Yani bu milletin durduğu pozisyondan konuşmadıkları kesin" dedi.

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AK Parti'li Ünal: Kandil'e operasyonun Mart ayında başladığından haberi yokAK Parti'li Ünal: Kandil'e operasyonun Mart ayında başladığından haberi yokAK Parti'li Ünal: Kandil'e operasyonun Mart ayında başladığından haberi yok

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