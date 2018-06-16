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Ak Partili Ünal: Sapanca'daki zulmü yapan cezasız kalmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 13:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunup, tedaviye alındıktan kısa süre sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "Bu zulmü yapan cezasız kalmayacaktır" dedi.

ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunup, tedaviye alındıktan kısa süre sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "Bu zulmü yapan cezasız kalmayacaktır" dedi.
Ak Partili Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Sakarya'da yaşanan olayı insanlık dışı olarak nitelendiren Ünal, bu olayın bayram günü vicdanları yaraladığını belirtti. Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu vahşet karşısında tepkisiz kalmak mümkün değildir. Hayvana şiddet suçtur ve bu zulmü yapan da cezasız kalmayacaktır. Bu barbarlığa son vermek için bizlere düşen görevi de yerine getireceğiz, yeni hükümetin ilk işlerinden biri Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ivedilikle yasalaştırılması olacaktır."

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