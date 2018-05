AK Partili Ünal: Seçim beyannamemizde 146 büyük proje sunacağız

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya her alanda yarın çok güçlü bir seçim beyannamesi göreceğiz. Seçim beyannamemizde 146 tane büyük proje sunacağız milletimize" dedi.

AK Partili Mahir Ünal, yarın gerçekleşecek olan AK Parti aday tanıtım toplantısı öncesi programın gerçekleşeceği Ankara Arena Spor Salonu'nda devam eden çalışmaları inceledi. Ünal, daha sonra burada bulunan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

24 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlere yönelik hazırlıkların bütün hızıyla devam ettiğini söyleyen Mahir Ünal, 21 Haziran'da aday listelerini teslim ettiklerini hatırlattı. Seçim beyannamesi çalışmalarını da tamamladıklarını kaydeden Ünal, "Müziklerimiz, seçim sloganlarımız bunları tamamladık. Yarın hem seçim beyannamemizi tanıtmak hem de adaylarımızı tanıtmak için milletimizin huzuruna çıkacağız. Biliyorsunuz toplam 126 kadın aday sayımız var. Bu sayı çok önemli bir sayı. Türk siyasetinde ilk defa bu sayıda 126 tane kadın milletvekili adayı gösterildi. Toplam erkek aday sayımız 474. 25 yaş altı sayımız 57. En genç adayımız Kocaeli 11'inci sıra adayımız Elif Nur Bayram, 18 yaşında. 8 tane engelli vatandaşımızı aday gösterdik" dedi.

İLK MİTİNG ERZURUM'DA

Ünal, miting programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"26 Mayıs Cuma günü milli mücadelenin sembol şehirlerinden Erzurum'la mitinglerimize başlıyoruz. Erzurum ile birlikte 30'un üzerinde ilde şu anda miting yapmayı planlıyoruz. İstanbul mitingimizi en sona bırakacağız. Tabii aynı zamanda Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız için planladığımız iftar programları var. Yine Cumhurbaşkanımızın televizyon programlarını planlamış bulunuyoruz."

Ünal, bir gazetecinin "Bu 30'un üzerindeki ilde Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanına eşlik edecek mi?" sorusuna, "Cumhur İttifakı olarak bizim birlikte yürüteceğimiz bazı seçim faaliyetleri olacak ama bu görüşmeleri biz yarından sonra oturup sürdüreceğiz. Biz İstanbul mitingimizi ya da başka bir mitingimizi Cumhur İttifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz" diye cevap verdi.

'146 BÜYÜK PROJE SUNACAĞIZ'

Yarın açıklanacak olan seçim beyannamesi ile ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya cevap veren Ünal, şunları söyledi:

"Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Çünkü bu seçimin en büyük vaadi yeni yönetim modeli. Yeni seçim beyannamemizi yeni hükümet modelinin her alanında hangi değişiklikleri getiriyor, öncelikli olarak bunu anlattık. Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bütün dünyanın beklediği tıpkı 100 yıl önce yeni sınıfların yeni toplum biçimlerin ortaya çıkması gibi şimdi önümüzdeki 10 yılda da yeni bir toplum biçimi yeni dijital bir dönüşüm çağına giriyoruz. AK Parti bu yeni toplum biçimine, yeni sanayi biçimine, yeni dijital dönüşüme dönük bir seçim beyannamesi hazırladı. Bütün bu önümüzdeki 10 yılda dünyanın beklediği bütün bu belirsizliğe net öngörüler, projeler ve önlemler getirdi AK Parti. 16 yıldan belli AK Parti çok şey yaptı. Şimdi yeni bir başlangıçla 'Yine yaparsa AK Parti yapar' diyerek yolumuza devam edeceğiz. Zaten ana konseptimizde 'Vakit Türkiye Vakti'. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya her alanda yarın çok güçlü bir seçim beyannamesi göreceğiz. Seçim beyannamemizde 146 tane büyük proje sunacağız milletimize."

Yarınki programa AK Parti listelerinden aday gösterilen Büyük Birlik Partili isimlerinde katılacağını söyleyen Ünal, üç ayrı kategoride seçim müziği hazırladıklarını kaydetti.

FOTOĞRAFLI