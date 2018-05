AK Partili Ünal'dan İnce'ye FETÖ yanıtı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce meydanlarda 'Bizim dönemimizde kimse kanmayacak' diyerek, sivil toplum örgütü görünümlü FETÖ’nün maskesi düştükten sonra, bu hain yapıyı nasıl sahiplendiklerini güya perdelemeye kalkıyor" dedi.

Ak Partili Mahir Ünal, Twitter'da sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Ünal, "CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce meydanlarda 'bizim dönemimizde kimse kanmayacak' diyerek, sivil toplum örgütü görünümlü FETÖ terör örgütünün maskesi düştükten sonra bu hain yapıyı nasıl sahiplendiklerini güya perdelemeye kalkıyor. Siz FETÖ konusunda hiçbir zaman duyarlı davranmadınız. Sizin derdiniz irtica adı altında dindarlardı. Çocuklarımızın dinini öğrenmesine bile tahammülünüz yoktu. FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü. Maskesi düştüğünde, sırf bize düşman olduğu için FETÖ'ye destek oldunuz" dedi.

'KİM KANMIŞ, KİM UYARMIŞ, GÖRMÜŞ OLALIM'

Açıklamasında, "Biz sizi uyarmıştık' diyenlerin Baykal kaseti sonrası FETÖ ile söylem ve eylem noktasında nasıl iş tuttuğu milletimizin malumu, ancak biz yine de Muharrem İnce özelinde arşivlere inelim. Kim kanmış, kim uyarmış, görmüş olalım" diyen Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1-Dershanelerin Kapatılması Süreci: Geçmişte dershanelerin kapatılmasını bir seçim vaadi olarak sunan CHP, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 'dershaneleri kapatacağız' açıklamasından sonra her ne hikmetse FETÖ ile aynı argümanlarla dershanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştır. 6 Kasım 2013 tarihinde Muharrem İnce 'Aileler özel derse mecbur olur, on kat fazla para ödemek zorunda kalır' diyerek FETÖ’nün söylemlerini, yine FETÖ’nün istediği bir tonda TBMM’de düzenlediği basın toplantısında dile getirmiştir. Aynı İnce, 'Kenan Paşa başaramadı dershaneleri kapatmayı, Recep paşa başarabilir, demedi demeyin. İmralı’da bir eş başkan var. O da istiyor sizin kapatılmanızı' demiş, yine o dönem FETÖ ile aynı ağzı kullanarak dershanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştır.

2-MİT TIR'larının Durdurulması: 20 Ocak 2014’te İnce, bu sefer Suriye’ye giden MİT TIR'ları konusunda FETÖ ile aynı pozisyonu almıştır. Hükümetimizi o dönem sık sık Lahey’de yargılanmakla tehdit eden FETÖ’cülere destek vermiş, IŞİD’e silah yardımı yapıldığı iftirasını dillendirmiştir. İnce, 'Ama bu TIR’ların yolculuğu orada bitmez. Bu, hükümeti ve birçok kamu yöneticisini de savaş suçlusu olarak Lahey Adalet Divanı’na taşır. Böylesi bir durumda yargılanan sadece bu kişiler olmayacaktır, yargılanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır.'

3-FETÖ Medyasına Operasyon: Bitti mi, hayır! Aynı İnce, bu sefer biz FETÖ’nün medya ayağıyla mücadele ederken, cansiperane bir şekilde karşımıza çıkmaktadır: 'Bu bir sindirme hareketi. Bugün Cemaat’i sindirmek için bunu yapacak, yarın CHP’lilerin mallarına el konacak.' İnce, 'Türkiye’de herkes Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonuna yapılanların amacının ne olduğunu biliyor. Geçmişte el koydukları gazeteler, televizyonlar vardı. İktidarın borazanı olacaktı, olmuşlardır. Bugün bu yapılara el koyup kendi borazanları yapmak istemektedirler.'

4-FETÖ Elebaşının Bedduası: 17-25 Aralık sürecinin hemen sonrası Pensilvanya’da saklanan FETÖ elebaşının içeriğinde beddua olan cümlelerine ilişkin 'Ne hissettiniz?' sorusuna ise İnce şu skandal cevabı veriyordu: Skandallarla dolu bu listeyi uzatmak mümkün. Zira bir kaset operasyon sonucu dizayn edilen ve FETÖ tarafından operasyon aparatı olarak kullanılan Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ve adayı söz konusu. Biz terörle mücadele ederken karşımızda duranlar, yaptığımız her operasyonda FETÖ’nün avukatlığına ve siyasi sözcülüğüne soyunanlar önce 8 yıldır FETÖ ile tuttukları işlerden dolayı nedamet getirsinler"

'ARŞİVLERDEN UTANSINLAR'

Mahir Ünal, "Biz sizi uyarmıştık' diyerek küstahça bize parmak sallayanlar Allah’tan utanmıyorlarsa, bari arşivlerden utansınlar. 'Biz kanmayız' diyenler, son 8 yıldır ülkemiz için her kritik dönemeçte neden FETÖ ile aynı noktada yer aldıklarını açıklasınlar" diye konuştu.