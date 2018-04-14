AK Parti’li Ünal’dan Suriye’ye yönelik operasyona ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlediği operasyona ilişkin "Esed’in kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için ciddi bir uyarı olarak görüyoruz. Kimyasal silah kullanımından sonra böyle bir tepkinin gösterileceği hem İngiltere’nin hem Fransa’nın hem de Amerika’nın açıklamalarında görülüyordu. Bizimle bu konuda bir bilgi paylaşımı oldu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevapladı. ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlediği operasyona ilişkin Ünal, "Türkiye bu noktada bölgede herhangi bir şey olduğunda bu olan şeyin çözüme katkısı nedir sorusunu soruyor. Çünkü biz hemen yanı başımızda 7 yıldan beri devam eden Suriye iç savaşında bir an önce çözüm, Suriye’nin barışı, istikrarı, toprak bütünlüğünden yanayız. Orada şeye dikkat etmek gerekiyor. Bu saldırı Suriye’ye karşı yapılmış bir saldırı değil. Bu saldırı rejime dönük bir saldırıdır. Özellikle kimyasal silah kullanımına dönük ilgili noktaların tespit edilen noktaların vurulmasına ilişkin bir saldırı. Burada Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada da altı çizilerek bunu ifade ettik. Rejimin daha önce defalarca kullandığı kimyasal silaha dönük uluslararası toplumun NATO’nun desteğiyle kimyasal silahlara dönük bir yaptırım şeklinde biz bu saldırıyı görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu saldırının da çözüme katkısı ne olur ve Esed’in kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için ciddi bir uyarı olarak görüyoruz. Masum insanların öldürülmesinin kimyasal silahla ya da konvansiyonel silahlarla yapılmasını da bir ayrım olarak görmek yanlış. Yani insanlar ölürken insanların ölüm biçimi üzerinden bir tepki göstermek değil masum insanların katledilmesine dönük tepkisini Türkiye her zaman koydu. Bundan sonra da uluslararası toplumun bu konudaki hassasiyeti noktasında diplomatik çalışmalarını yürütüyor Türkiye" ifadelerini kullandı.

"Bizimle bu konuda bir bilgi paylaşımı oldu"

"Bu saldırıyı yapacaklarını Türkiye‘ye bilgi verdiler mi?" sorusu üzerine Ünal, "Zamanı dışında zaten son bir haftadır Doğu Guta’da Duma bölgesinde kimyasal silah kullanımından sonra böyle bir tepkinin gösterileceği hem İngiltere’nin hem Fransa’nın hem de Amerika’nın açıklamalarında görülüyordu. Bizimle bu konuda bir bilgi paylaşımı oldu" açıklamasında bulundu. "Amerika’nın Fransa’nın ve İngiltere’nin Suriye’de kalıcı olmak gibi bir isteğinin de olduğu izlenimini bizde uyandırıyor"

Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün bu son hava saldırısına dönük Esed’in gitmesi için yapılmış bir saldırı mıdır diye baktığımızda, bu Esed’in gitmesini sağlayacak bir saldırı gibi gözükmüyor. Açıkçası saldırının bizim desteklediğimiz ve kimyasal silah kullanımına dönük bir tepki olmasının dışında aslında bu saldırının hemen yanı başında Amerika’nın Fransa’nın ve İngiltere’nin Suriye’de kalıcı olmak gibi bir isteğinin de olduğu izlenimini bizde uyandırıyor."

28 Şubat davası kararları

28 Şubat davası kararlarına ilişkin Ünal, "28 Şubat bir darbeydi. Bir kısım insanlar postmodern darbe dediler. Bir kısım insanlar diğer darbelerden farklı olarak 28 Şubat bizzat milletin bizzat kendisine yapılmış bir darbeydi dediler. Diğer darbeler siyasete karşı yapılmıştı. Siyasete müdahaleyle siyasetin aktörlerinin temizlenip siyasetin yeniden dizayn edilmesine dönük darbelerdi ama 28 Şubat bizzat milletin kendisine, değerlerine, inançlarına dönük bir toplum mühendisliği niteliğindeydi 28 Şubat. 2010 referandumunun bir sonucu olarak Türkiye 12 Eylül’le hesaplaştı. Dünkü kararlarla birlikte Türkiye 28 Şubatla hesaplaştı. Türkiye aynı zamanda bir taraftan da 15 Temmuz işgal girişimiyle de şu anda hesaplaşıyor. Artık Türkiye’ye darbelerle hesaplaşan darbecileri yargılayan ve demokrasi kültürünün siyasal kültürünün güçlendiği bir ülke olması hesabıyla dünkü kararları önemsiyorum. 28 Şubatla ilgili verilen hukuki kararların siyasi değerlendirmelerini yapmak için biraz erken. Ama verilen bu kararlar o gün darbe girişiminde bulunun siyaseti rehin alan, millet iradesini rehin alan ve kendisini millet iradesinin üzerinde görenlere dönük bu hukukun bir cevabıydı. Bu açıdan önemli buluyorum" değerlendirmesinde bulundu.