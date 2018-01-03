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AK Partili vekilden Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı sözler

POLİTİKA HABERLERİ | 03.01.2018 10:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili açıklamalarına ilişkin olarak isim vermeden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştirirken, "Dostlarımız da maalesef artık televizyon, sosyal medya yoluyla bizimle haberleşmeye başlıyorlar. Evin içindeki bir meseleyi, ailenin parçasıysan, ailenin bir üyesiysen, aile ile ilgili meseleyi ortalıkta konuşmayacaksın" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memleketi Kayseri'de partisinin Sarız ilçesinde ilçe merkezini ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

'SURİYE'DE İRAN'DA VE IRAK'TA TERÖRİST DEVLETLER İSTEMİYORUZ'

Mustafa Elitaş ,Suriye, Irak ve İran'daki son gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın yangın yeri olduğunu anlatırken, şöyle dedi:

"Birkaç gündür İran'da bazı hadiseler oluyor. Ne oldu, sebebi, nereden çıktığı belirsiz. 'Yumurtaya zam yapmışlar' diye çıkan bir söylenti ile 'Gezi olaylarında' olduğu gibi 9 tane ağacın yer değiştirilmesi, ömrü bitmiş 3 ağacın kesilmesinden dolayı tüm Türkiye'yi yangın yerine çevirdikleri gibi İran'da da farklı işler yapmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki bulunduğumuz coğrafyada bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü herkes saygı duymalı korumalı. Suriye, Irak tek coğrafyada tek haritada bulunmalı. Orada başka devletler, terörist devletler istemiyoruz. Suriye'de de istemiyoruz. Biz hiçbir devletin din, ırk, mezhebine bakmıyoruz. Ama Türkiye için tehdit oluşturacak ne varsa o bizi rahatsız ediyor."

'AİLENİN BİR PARÇASIYSAN ORTALIKTA KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL'

Elitaş, daha sonra son KHK'nın ardından partilerine yönetilen eleştirilere yanıt verdi, hemşehrisi 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı açıklamaya isim vermeden tepkisini dile getirdi. Elitaş, şunları söyledi:

"Bakın fitne- fesat aldı başını gidiyor. Dostlarımız da maalesef artık televizyon yoluyla sosyal medya yoluyla bizimle haberleşmeye başlıyorlar. Gönül ister ki varsa bizimle ilgili yaptığımızla ilgili düzenleme; açarsınız konuşursunuz, 'Burada bir şey var, benim tereddütlerim var' diye ifade edersiniz. Evin içindeki bir meseleyi; ailenin parçasıysan, ailenin bir üyesiysen aileyle ilgili meseleyi ortalıkta konuşmayacaksın. Bu doğru değil. Onu yapmamanız gerekir. O kanuna bir madde koyduk dedik ki; Bu ülkeyi hain FETÖ'culardan, Fethullahcı şahsiyetsizlerden kurtaran bu kahraman millet yarın bir dava ile karşı karşıya kalamasın. Efendim Türk Silahlı Kuvvetlerin aracına hasar verdin, gittin şunu taciz ettin, yumruk vurdun, darbeyi engelledin diye bir davayla karşılaşmasın' diye üniformalı olan resmi görevli kişilerin yanında o gün 15 ve 16 Temmuz tarihinde darbeyi engellemek için çalışan kahramanların yaptıkları icraatın sorumluluktan kurtaran bir düzenlemeyi yaptık. Ama kalktılar bunu farklı yönlere götürdüler. Arkadaşlar o yaptığımız düzenlemede açık ve net herhangi bir sıkıntı yok.”

'ANLAYAN ANLAR'

Merkez Kocasinan ve Melikgazi il danışma kurulu toplantılarında da benzer konuşmalarda bulunan Elitaş, gazetecilerin "Sarız ve diğer ilçelerdeki konuşmalarınızdaki eleştirilerin hedefi 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mü?" sorusuna, ''Anlayan, anlar. Kim üstüne alırsa" yanıtını verdi.

ELİTAŞ, GÜL'Ü DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 4 Mayıs'ta 2017'de de hemşehrisi Abdullah Gül'e, eleştirilerde bulunmuştu. Elitaş, "Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül'ün bu spekülasyonları behemahal bitirmesi gerekir. Sayın Gül net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmakla karşı karşıya kalacaktır ama benim tanıdığım Sayın Gül, buna net bir cevap vermelidir” demişti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ak parti Mustafa Elitaş

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Eyyyy Abdullah Gül denilen zat çok dürüst olsaydın zaten böyle medyaya çıkarak tweet atarak yada insanları etrafına toplayarak KHK ya tepki vermezdin. Arardin Reisi durumu anlatırdım. Ama kanın bozukmuş demekki ne yaparsın
@kartal_bobo_01 E BALIK BASTAN KOKAR SENİN REİSİNDE HERKESE MEDYADAN KONUSMUYORMU.. AMA GÖZLER KÖR AKILLAR TUTULMUŞ
adam dogru soyLemiş... madem samimisin once kardesLerini uyaracaksin.. mahaLLe meydanina cikip bitarafLarini yirtmayacaksin...
İnsanlar doğruyu söyleyince fitne, fesat oluyor. Sizler gibi aile içinde binbir fırıldak çevirmeye alet olmayınca sizden olmuyor. Sizler ailenizi kurmuşunuz zaten, tüm tanıdıklarınıza ihaleler verip, tüm akraba ve tanıdıkların çocukları devlet kademelerinde işe yerleşmiş. Demokrat düşünen insanların dişinden tırnağından artırıp okuttuğu çocuklar boş geziyor. Nerde boş kafa var, sizi pofpoflayan sizin ekipten, doğruları konuşanlar sizden değil. Bizler ve sizler olarak ülkeyi böldünüz, dini işlerinize alet ederek yeni gelen nesilleri dinden soğuttunuz, Allah ın en önemli emri Adalet adalet..
Abdullah Gül öyle herkesin ağzına alacağı bir isim olmaması lazım. Edepli seviyeli ve karekteri oturmuş düzgün bir insandır. Eğitimlidir bugüne kadar ülkenin başında iken gerilimli kaç kere ortam oluşturmuştur. 15 Temmuz günü askerlere yaptığı açıklama ortadadır. Dava adamıdır ve kişilik sahibi güzel bir ailenin çalışkan evladıdır. Merhametlidir düşüncelerinde yanlılık ve yanlış yoktur. Fikrini beyan etmiştir. Dünya da her insanın konuşmaya fikrini anlatmaya hakkı vardır. Yazık çok yazık koskoca bir cumhurbaşkanını neyle suçluyorsunuz. Yadırgamıyorum ulu önder Atatürk'e de neler söylediniz.
Siyaset kadar iğrenç başka bir meslek yokmuş sayenizde bunuda öğrenmiş olduk
Aile içi mesele aile içinde konuşulur, ama 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül bahsettiği mesele tüm ülkeyi ilgilendiren bir konu bu yüzden kamuoyuna açıklama yapması çok doğal ve beklenen bir şey yapmaması anormal olurdu.
Çağımızın Tomris hatunu AKŞENER Gelecek kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak.. Türkiye IYI Olacak.
@mah6bsddn4 ÇAĞIMIZIN FETOŞ HATUNU OL MAL HOCAN BEYNİNİ YIKAMIŞ İYİ ÇALIŞMIYOR ABD KUKLASI GELİCEK ÜLKEYİ BÖLECDEK AMA MİLET BU FETOŞU YEMEZ
Noldu işinize gelmeyince,doğruları söyleyenler acıtmaya başlayınca mı aile olduğunuz aklınıza geldi. AKP maalesef yıllardır MSP-REFAH-AKP olarak siyaset yapan tanıdığımın evladını FETÖ diye işten attıkları yetmemiş gibi FETÖ ile alakası olmayanları BYLOCK TEZGAHI İLE HAPİSE ATARKEN AİLE OLDUĞUNUZ AKLINIZA GELMİYORDU. SURİYE ye neden karıştırdınız. AKP ve idarecileri DOĞRULUKTAN UZAK,DAİMA GERÇEK DIŞI SÖZLERLE MİLLETİ UYUTAMAZSINIZ. SİZLER İSRAFÇI,HARAMİ YAĞMACIU VE YOLSUZLUK ŞAHİKASINDASINIZ. FETÖ SİZİN ESERİNİZ,SİZN DOSTUNUZ DARBE İŞİNİN NE OLDUĞUNU İLKER PAŞA SÖYLEDİ.
Bir kayserili olarak abdullah gül ve ailesini uzaktanda olsa tanırim rahmetli babasına sözüm yok ancak kardeşi macit gül kayserideki bütün mermer ve taş kaldırım ihalelerini abisi abdullah gül sayesinde alıp sağlam kaldırımları sağlam camii wc lerini bozdurup tekrar yaptırdılar bu sayede macit gül servetine servet katmıştır gül ailesi kayseriyi yedi bitirdi buna mehmet özhasekide dahildir
@halil_solak_1986 butun akp liler oyle hepsi ÜSÜSTULER TC NİN KAYNAKLARINA.. E REİSLERİNİN AİLESİ ORTADA HEPSİ HANEDAN SEKLİNDE TURKİYEYİ YONETİYOR DAMAT HANIM ENİŞTE KAYINBİRADER...HEPSİDE YONETİCİ DOGMUŞ VAY BEEEE
Siz aile olsanız dün kolkola olduklarınız darbe girişiminde bulunmaz. Siz ancak aşiret olursunuz. Ağanın sözünden çıkılır mı? Sonra koyun deyince kızıyorsunuz. :)
Düşman lazım. Düşman olmazsa koltuk sallanır. Ama düşman kendi kardeşin olmaz bazen. İnsan kendi kendinin de düşmanı olur. Kendini çok sever, kendi varlığı ve kudretini sürdürmek için en yakınlarını bile en küçük fırsatta ezer geçer. Yalakalık zaten ruhumuza işlemiş bir de o var. Varlığı için üstündekilere yalakalıkta sınır tanımaz. Kendi anasını babasını satar da neden böyle yaptığını bilmez. Gün gelir aldanmışız derler. Abdullah Gül'e eleştiri yapılacaksa, onun üslubuyla kibar, nazik ve böyle söylemene alındık tarzıyla yapılır. Hemen terbiyesizliğe, seviyesizliğe ne gerek var ki.
Bana göre Sn.Abdullah gül bir kaç ikilem yaşıyor, 1-Ülkede yaşananlardan ötürü geçmişteki hatalarından dolayı vicdanen rahatsız olmuş olabilir 2-Fetö Köpeğinin cemaatine yakınlığından ötürü şimdi tam kayıtsız kalamayıp Erdoğanın hışmından onları kurtarmak için çabalıyor olabilir.Ancak çok önemli bir 3.cü husus daha olabilir, Ülkenin ,hukuk,adalet anlayışının iyiye gitmediğini ileride İran benzeri olaylardan endişe ediyor olabilir, nihayetinde tecrübeli bir devlet adamıdır.
GEIOGE CLOOONEY NE DER BU İŞE.HANŞİ DUBLORU SAÇMA SAPAN KONUŞUYIOR DA
BUNLARDA DOST ARKADAŞ YOK VARSA YOKSA MENFAAT BİZE DOST BİR FİKİR VERİR DİNLERİZ UYARIR GEREKENİ YAPARIZ AMA DİRSEK GÖSTERMEYİZ TEK HESAP SANDIK SİZ KİMDEN OY ALACAKSINIZ ZARAR VERMEDİĞİNİZ KİMSE KALMADI. BANA DOKUNMAYAN YILAN BİN YAŞASIN MANTIĞI ÇÖKMÜŞTÜR O YILAN MUTLAKA BİR YAKINIMIZA DOKUNUR HER KEZ FETÖCÜ OLDU. İŞİNİZE GELMEYİNCE HERKEZ DÜŞMAN FETÖCÜ OLMUYOR. KENDİNİZE GELİN
Sy. Ak Parti yetkilileri ne bu sizdeki ''Ne bu şiddet bu celal'in sebebi.'' Sizden başka kimse CB.lığı'na aday olamaz mı? Sy. Recep Tayyip Erdoğan'da bir dönem CB.lığı yaptı, Sy. Abdullah Gül'de bir dönem yaptı. İkinci dönem için Sy. Erdoğan'ın ne kadar hakkı varsa, Sy. Gül'ün de o kadar hakkı vardır, onlar birer dönem yaptıkları için bence Sy. Akşener'in daha fazla hakkı vardır, yine bence 100000 (yüz bin) imzaya gerek kalmadan isteyen herkesin aday olması gerekir. Bende aday olmak istiyorum. Ne olacak şimdi? 'Dünya beşten büyüktür, Türkiye'de birden büyüktür.' Saygılarımla.
adam medyadan duymuş normal
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