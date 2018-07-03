HABER

AK PARTİ'Lİ VEKİLLER MAZBATALARINI ALDI

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilen AK Parti Hatay milletvekilleri Hatay Adliyesi'nde yapılan törenle mazbatalarını aldı.

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA)24 Haziran'da yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilen AK Parti Hatay milletvekilleri Hatay Adliyesi'nde yapılan törenle mazbatalarını aldı. Hatay'ın ilk kadın vekillerinden Sabahat Özgürsoy Çelik?e mazbatasını İl Seçim Kurulu hakimlerinden Mehtap Karslı verdi.AK Parti?den Hatay milletvekili seçilen Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdurkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, Hatay Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı törende Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'na mazbatasını İl Seçim Kurulu hakimlerinden Sevcan Koku verirken, Hüseyin Yayman?a mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Turan Oral, Abdulkadir Özel?e Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Hüseyin Şanverdi'ye İl Seçim kurulu hakimlerinden Cangül Sazak ve Hatay'ın ilk kadın vekillerinden Sabahat Özgürsoy Çelik?e ise mazbatasını İl Seçim Kurulu hakimlerinden Mehtap Koku takdim etti. Mazbata töreni toplu fotoğraf çekimi ve partililerin tebriklerinin ardından son buldu.

PARTNERGören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...Gören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...
HDP'li Mahmut Toğrul mazbatasını aldıHDP'li Mahmut Toğrul mazbatasını aldı
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsinCHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin

CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin

İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali

İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali

Muharrem İnce'nin Erzurum programı belli oldu! Twitter'dan duyurdu

Muharrem İnce'nin Erzurum programı belli oldu! Twitter'dan duyurdu

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Burhan Kuzu'dan 24 haziran seçimleriyle ilgili ortalığı karıştıracak sözler!

Burhan Kuzu'dan 24 haziran seçimleriyle ilgili ortalığı karıştıracak sözler!

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.