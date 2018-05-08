AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, 2014 yılında bir grup AKP’li vekilin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yaptıkları ziyareti köşesine taşıdı.

PARTİNİN BAŞINA GEÇMESİNİ İSTEDİLER



Yavuz, “2014’ün o sıcak yaz günlerinden birinde kalabalık bir AK Parti milletvekili grubu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile buluşurlar” dedi ve yazısını şöyle sürdürdü:

“Aralarında kimler yoktur ki! Gül’e, ‘Erdoğan cumhurbaşkanı olunca siz de partinin başına geçip başbakan olun’ derler. Gül cephesi, bunun uygun düşmeyeceğini, ancak partiden bir grubun daveti ile olabileceğini söyler. Aynen bugün olduğu gibi.”

“PARTİNİN KURT SİYASETÇİSİ ERDOĞAN’A UÇURUR”



Ziyarette olan bir vekilin, toplantının detaylarını Erdoğan’a söylediğini belirten Ahmet Yavuz şöyle devam etti:

“Bir davet deklarasyonuna karar verilir. Ancak bu gizemli toplantının detaylarını, toplantıya katılan partinin kurt siyasetçisi Erdoğan’a uçurur! İş değişir! Partinin ağır toplarının da olduğu o vekiller sigaya çekilince geri adım atarlar. Davutoğlu, Genel Başkan ve Başbakan olur. Gül cephesi ise, ‘Siz partinin başına geçin!’ diyen vekil grubuna bozulur. ‘Hem siz istiyorsunuz, hem vazgeçiyorsunuz’ diye. Bu durum, Abdullah Gül’ün şimdi adaylık için neden bu kadar geniş mutabakat aradığını da açıklıyor.

Ancak tepe nazarında ‘itibar’ kazanan grubun o jurnalcisinin yükselişi hep sürer. Vekillik, bakanlık, yöneticilik… Açıkları, hataları da hep örtbas edilir. Gül’ün partisine dönüşünün önü de böylece kesilir.”

