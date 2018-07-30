AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak

Oda TV'nin Afyonkarahisar'ın yerel gazetesi Odak'tan aktardığına göre, Veysel Eroğlu, hafta sonu memleketine giderek partisinin il başkanlığında bir toplantı düzenledi.
Toplantı sonrası Odak'ın birkaç gün önce attığı, "Eroğlu'na ayıp ettiler" manşetini değerlendiren eski bakan Eroğlu, "Sizin yaptığınız haber sayesinde Bakanlık yetkilileri hatadan döndüler. Bir şey söylemiyorum. Bekleyin, yakında size sürprizim olacak" diye konuştu.
'AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE GETİRİLEBİLİR'
Eroğlu'nun, "Sürprizm olacak" sözü sonrası gözler, AK Parti'nin 18 Ağustos'ta yapacağı olağan kongreye çevrildi.
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) değişiklikler yapılacağı öne sürülen kongrede Eroğlu'nun, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirileceği iddia edildi.
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