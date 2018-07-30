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AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası yeni hükümette görevlendirilmeyen eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Bekleyin, yakında sürprizlerim olacak" dedi.

AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak

Oda TV'nin Afyonkarahisar'ın yerel gazetesi Odak'tan aktardığına göre, Veysel Eroğlu, hafta sonu memleketine giderek partisinin il başkanlığında bir toplantı düzenledi.

Toplantı sonrası Odak'ın birkaç gün önce attığı, "Eroğlu'na ayıp ettiler" manşetini değerlendiren eski bakan Eroğlu, "Sizin yaptığınız haber sayesinde Bakanlık yetkilileri hatadan döndüler. Bir şey söylemiyorum. Bekleyin, yakında size sürprizim olacak" diye konuştu.

'AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE GETİRİLEBİLİR'

Eroğlu'nun, "Sürprizm olacak" sözü sonrası gözler, AK Parti'nin 18 Ağustos'ta yapacağı olağan kongreye çevrildi.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) değişiklikler yapılacağı öne sürülen kongrede Eroğlu'nun, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirileceği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Veysel Eroğlu ak parti Afyonkarahisar bakanlık

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu koltuk nasıl bişey yaaa
İSLAMDA GAYE;NE OLURSA OLSUN EV BİNA YAPMAK YADA ÜLKE YÖNETİMİNDE İKTİDARI DEVAM ETTİRME ADINA HERŞEYİ YAPMAK YADA HER YOLA SAPMAK YADA HERŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK DURUMU OY KAYBINA NEDEN OLMADAN İDARE ETTİRMEK SEÇİME ODAKLI İÇ VE DIŞ SİYASET MODELİNİ İLKE EDİNMEK DEĞİLDİR.BAŞKALARININ İDEOLOJİLERİ İDEOLOJİLERİNE GÖRE DURUŞLARI KARARLARI VEDE ÜLKEYİ İDEOLOJİYE GÖRE YÖNETME ANLAYIŞLARI OLABİLİR.MÜSLÜMANIN İSE DURUŞU NETTİR OLDUĞU GİBİ DOSDOĞRU OLUR,YALAN YANLIŞ HABER ALGI İLE MEDYA İLE UYUTMA KANDIRMA ALDATMA HERNEOLURSA OLSUN AYAKTA KALMAK İÇİN HERŞEYİ MUBAH SAYMA OLAMAZ.DURUM ORTADA...
ÇOĞU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YAPILIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.MESELA RECEP AKDAĞ MUHTEMELEN ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI...
ŞİMDİ KURAN I KERİMİ AÇIN HADİSLERİ AÇIN VE İYİCE OKUYUP ANLAYINCA AKP LİLERİ YAPTIKLARINI KİMLERLE DOST OLUP KİMLERE ZARAR VERDİKLERİNİ ORTADOĞUYU ÜLKEMİZİ İNSANLARI İNSANLIĞIN HALİNİ KİMLERLE DOST VE MÜTTEFİK OLDUKLARINI İYİCE İNCELEYİN.YAŞAYIŞLARINA BAKIN HARAMA HELALE DEVLETİN BİR MUMUNA DİKKAT EDEN HAZRETİ ÖMERİDE UNUTMADAN SONRA YALANIN YANLIŞIN HAK TAN SAPMANIN NASIL VEBALLERE SEBEP OLDUĞUNA BAKIN.ORTADOĞUDA YILLARDIR İNSANLAR AİLELER TELEF OLDU KAN KATLİAM MÜLTECİ OLUP DENİZDE BOĞULMALAR BOMBALAR DAHİL.ŞİMDİ EY MÜSLÜMAN GEÇİNEN ŞAHSİYETLER CENAB I ALLAHIN HUZURUNDA HESABA HAZIRMISINIZ?
bu adam koltuğunu özlemiş yıllar yılı oturyotdu
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