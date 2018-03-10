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Ak Partili Yazıcı: Dinin ahkâmlarının değişeceği yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İslam'ın temelinde olanların belli olduğunu belirterek, "Dinin ahkâmlarının değişeceği yok.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İslam'ın temelinde olanların belli olduğunu belirterek, "Dinin ahkâmlarının değişeceği yok. Bunu bu tür anlayanlara da Cumhurbaşkanı cevabını vermiştir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Düzce'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Yazıcı yaptığı açıklamada, "Önemli süreçten geçiyoruz. Afrin operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Hayati derecede önemli. Türkiye büyük bir ülke, Türkiye devleti güçlü bir devlet, hükümet güçlü bir hükümet. Hem devletimizi hem hükümetimizi temsil noktasında olan Cumhurbaşkanımız da güçlü liderliği ile vizyoner kişiliği ile öncü rol onuyor. Afrin operasyonunu da dış politikada güvenliğimizle alakalı, güvenliği sağlama amacına dönük, hedefi bu olan, ülkemizin güvenliğini korumaya yönelik bir hareket olarak niteliyoruz. Askerlerimize başarılar diliyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. İnşallah fazla zayiat vermeden Afrin ve bölgesini güvenli boyuta vardırırız" dedi.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam'ın güncellenmesi' sözleriyle ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri, Türkiye'de belli zamanlarda hiç görmediğimiz tarzda toplumun önemli unsurlarını tahkir ve tezyife varacak boyutta, dinde yeri olmayan hurafe diyeceğimiz tarzda, fantezi diyeceğimiz içerikte ve bunu din adına söylem haline getiren kişiler var. Onların isimlerini zikretmeme gerek yok. Bunlar saçma sapan değerlendirmelerdir. Toplumun bir bölümü bu söylemleri duyduktan sonra meczuptur diye sorgulamadan, söylemini ve kendisini bir kenara bırakmadan bir metaıymış gibi gündem oluşturmak isteyenler var. Bunlar karşısında biz duyarsız ve seyirci kalamayız. Cumhurbaşkanımız bu tür gelişmelere karşı çok doğru bir duruş sergilemiştir. Yoksa dinin ahkâmlarının değişeceği yok. Bunu bu tür anlayanlara da Cumhurbaşkanı cevabını vermiştir. Yorumlar var, mezhepler var, değişik görüşler var ama İslam'ın temelinde olanlar bellidir. Bunları dillendirmeliyiz. Milletin kafasını karıştıracak, bu kutsal dinimizin güzel değerlerini başkalarının tahkir ve tezyif etmesine sebep olacak eylem ve söylemlerden kaçınmak gerekir."

Hayati Yazıcı daha sonra partisinin düzenlediği siyaset akademisinin ilk dersine katıldı.

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