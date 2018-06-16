AK Partili Yazıcı: Kandil operasyonu Türkiye'nin gücünü gösteriyor

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kandil ile ilgili hiç kimsenin laf söyleme lüksü yok. Topyekun millet, Kandil operasyonunun arkasındadır. Kandil operasyonu bir bakıma Türkiye’nin gücünü gösteriyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de sahil dolgu alanında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. AK Parti'li Yazıcı, kent sakinleri ve partililerle bayramlaşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü kavgayla ilgili konuşan Yazıcı, "Bir kampanya dönemiydi, Ramazan'ın son günlerinde acı bir olay yaşadık Şanlıurfa'da. Kınıyorum, lanetliyorum. Her insanın, bir insanı öldürmesi hiçbir zaman sebebi olamaz. Bunu bir taraftan kınarken, terör ve terörist unsurlarla ya da terör odaklarına cesaret ve dersek veren eylem ve yaklaşımlarının bir empatisini yapmak gerekir. Bu ülke hepimizin, ülkenin güvenliğinden elbette hükümet olarak sorumluyuz; ama aynı zamanda vatandaşlar olarak da sorumluyuz. Yani edindiğimiz bilgileri güvenliği sağlama çerçevesinde paylaşım içerisinde olmalıyız. İnşallah bir daha yaşanmaz. Bu olayın asli ve manevi failleri adalete teslim ettiler" diye konuştu.