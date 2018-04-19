AK Partili Yazıcı: Seçimlerin bu kadar erken yapılacağını düşünmemiştim

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/TRABZON, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim kararını değerlendirdi, “Ben de seçimlerin bu kadar erken bir tarihte yapılacağını düşünmemiştim” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, erken seçim kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koşulların zorlaması nedeniyle erken seçim kararının alındığını ifade eden Yazıcı, “Genel olarak biz erken seçim taraftarı değildik ancak koşullar zorlayınca bu duruma gelindi. Rasyonel bir politika ve gerçekçi bir tutumla ilerleyeceğiz. 2017 yılından bu yana Türkiye'nin hem siyasal hem de hukuksal anlamda en önemli ve devrim niteliğindeki projesi anayasa değişikliğidir. Bu konu yıllardır gündemimizdeydi ancak tek başımıza sağlayacak çoğunluğa sahip değildik” diye konuştu.

MHP ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yazıcı, “15 Temmuz sürecinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'ye yönelik tehditleri de göz önüne alarak bizimle bir yakınlaşması oldu ve birlikte anayasa projesini Meclis'ten geçirdik. 3 aşamadan oluşan bu projenin ilk aşaması böylece gerçekleşmiş oldu. İkinci aşama uyum yasaları ve son aşama da 2019'da yapılması öngörülen seçimdi. MHP ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uyum yasaları sürecinde de ittifaka yönelik düzenlemeler ve seçim güvenliğine yönelik düzenlemeler var” dedi.

'HODRİ MEYDAN ÇAĞRISIYLA SEÇİMLERİ ERKENE ALDIK'

“Muhalefet partileri de 'hodri meydan' çağrısı yapınca seçimleri erkene aldık” diyen Yazıcı şöyle devam etti:

“Çok uzun süredir seçimler hakkında bize sorular yöneltiliyordu. Erkene alınıp alınmayacağı soruluyordu. Biz sürekli erken seçim konusundaki kesin görüşlerimizi dile getiriyorduk ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Salı günü yaptığı erken seçim çağrısına karşı bir değerlendirme yaptık ve seçim tarihi öne alındı. Bu konunun sürekli konuşulması, tartışmalara yol açıyordu. Muhalefet partileri de 'hodri meydan' çağrısı yapınca seçimleri erkene aldık. Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapacağı hakkında bir bilgim yoktu. Ben de seçimlerin bu kadar erken bir tarihte yapılacağını düşünmemiştim. Bu açıklamalardan sonra yaptığımız rasyonel değerlendirmeler ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaptığımız görüşmeler ve Genel Başkanımızın Sayın Bahçeli ile yaptığı görüşmeden sonra seçim tarihini netleştirdik.”

'UYUM YASALARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Kararın ülkeye hayırlı olması temennisinde de bulunan Yazıcı, “Bu kararın Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Artık seçim konusunu bir kenara bırakıp, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeliyiz. Devrim niteliği taşıyan anayasa değişikliğinin bahsettiğim 3 aşaması da yakın bir zamanda gerçekleşecek. Biz de bu yönde çalışmaları sürdürüyoruz. Uyum yasaları üzerine çalışmalar sürüyor. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne inşallah 24 Haziran tarihinden sonra geçiş yaptığımız zaman, bu sistemin işlerliliğini sağlayacak hukuki süreci de bu arada gerçekleştirmiş olacağız. 24 Haziran tarihinden sonra 18 maddelik anayasa değişikliği bütünüyle yürürlülüğe girecek” ifadelerinde bulundu.

'BU MODELDE İNŞALLAH BAŞARILI OLACAĞIZ'

Türkiye'de seçimlerin ardından çok farklı bir hükümet modeline geçiş yapılacağına dikkat çeken Yazıcı şöyle konuştu:

“Çok farklı bir hükümet modeline geçiş yapacağız. Türkiye 150 yıldır tartıştığı bir modeli geride bırakıp, bir nevi 'Başkanlık' diyebileceğimiz yeni bir sisteme geçiş yapıyor. Yasama ve yürütmenin tamamen ayrıldığı bir sistem. Yasama faaliyeti Meclis'e ait; yürütme bütün alanlarda başta bulunan cumhurbaşkanı egemenliğinde olduğu bir sisteme geçiş yapılacak. Bu sistem, zaman kaybına yol açacak mekanizma ve araçları tasfiye etmek, devletin daha üretken, daha kaliteli, daha verimli hizmet üretimini sağlamak ve millete ait kaynakları daha rasyonel şekilde kullanmanın yolunu açmak için geliştirdiğimiz bir modeldir. Bu modelde inşallah başarılı olacağız.”

'BU SİSTEME GEÇİŞ 24 HAZİRAN İTİBARI İLE OLACAK'

Seçime kalan sürenin kısa olmasının kendilerini ve parti teşkilatlarını zorlamayacağını kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Bu sisteme geçiş 24 Haziran itibari ile olacak. Cumhurbaşkanını destekleyecek parlamento çoğunluğu da hayati derecede önemli çünkü bu yeni modelde 'teamül hukuku' ve 'siyasal kültürün' olgunlaşması ve yerleşmesi için cumhurbaşkanını destekleyecek Meclis çoğunluluğuna ihtiyaç var. Çoğunluğun sağlanamaması sorunlara yol açabilir. Bu sürenin kısa olması bizi zorlamayacaktır. Biz zaten 81 ili dolaşıp kampanyalarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımız 50'den fazla ilimize gitti. Olağan kongrelerimizden İstanbul ve İzmir kaldı. Bu tekrar gitmeyeceğimiz anlamına gelmez, milletimizle iç içeyiz” diyerek açıklamasını tamamlandı.

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