AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Türkiye’de her salı günü CHP Grubunda bir hakaret borsası var. Bir insanın kafasında ya fikir olur ya küfür olur. Demek ki beyni küfürle dolu" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından organize edilen Anadolu Sohbetleri programına katıldı. Yazıcı, Anadolu Yayıncılar Deneği Başkanı Sinan Burhan ve medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. AK Parti kongresinin Haziran’da yapılacak olmasının erken seçim işareti olarak değerlendirildiğinin sorulması üzerine Yazıcı, “Siyasetin efsanesine dönüştü bu soru. Çok soruluyor ama niye soruluyor onu anlamakta zorlanıyorum. Türkiye gibi bir ülkede seçimler niye erken yapılsın. Biz 15-16 yıldır Türkiye’yi yönetiyoruz ve iktidara geldiğimiz günden bu yana seçimlerin hep zamanında yapılması konusunda büyük bir özen içerisindeyiz. Kararlı bir duruşumuz var. Seçimlerin zamanında yapılması önemlidir. Seçimin öne alınmasını gerektirecek hiçbir sebep gözükmüyor. Her şey normal seyrinde devam ediyor. Biz de hazırlıklarımızı 2019 yılında Mart ayında yapılacak yerel seçimler ve Kasım ayında yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerini esas almak suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçimler zamanında yapılacak” şeklinde konuştu.

“Her iki partinin tabanlarında da bu ittifak birlikteliğinin bir heyecan oluşturduğunu biz de gözlemliyoruz” AK Parti-MHP ittifakının tabanda coşkuyla karşılandığı belirtilerek, “Sizin aldığınız geri dönüşler nasıl?” sorusu üzerine Yazıcı, 2017 yılının Türkiye’de siyasi anlamda ve hukuksal anlamda en büyük reform hareketinin anayasa değişikliği olduğunu anlatarak, “2017 yılında gerçekleştirilen 18 maddelik değişiklik bir sistem hükümet modelini değiştiriyor. Bir hükümet modelini anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanı hükümet sistemine dönüştürülüyor. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az 50+1 oy almak zorunlu. Bu sistem aynı zamanda Türkiye toplumunda sosyolojik açıdan tabanları birbirine yakın geçişkenlik çok kolay olan siyasi partileri de regüle ediyor. Regülasyon sağlıyor. Her iki partinin tabanlarında da bu ittifak birlikteliğinin bir heyecan oluşturduğunu biz de gözlemliyoruz. Bizim kongrelerimize onların temsilcileri katılıyor, esnaf ziyareti yaparken karşılaşıyoruz vatandaşlar bu ittifakı önemsediklerini Türkiye açısından hayırlı sonuçlara vesile olacağını beyan ediyorlar. Bundan de memnuniyet duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi ile ittifak AK Parti’nin Saadet Partisi ile ittifak konusunda kapısını açık tutup tutmadığı sorusuna Yazıcı, “İttifaka bizim bakışımız, Türkiye’yi kuşatıcı, 81 milyon vatandaşı kapsayıcı, daha güçlü bir Türkiye, hukuk devleti kurallarının egemen olduğu bir Türkiye, kuvvetlerin ayrıldığı yasama, yürütme, yargının ayrıldığı güçlü bir Türkiye hedefliyoruz. Bu hedef konusunda ’ben de varım’ diyen herkese, her kuruma bu ittifak alanı açık. Ama bu açıklığı ifade ederken kimsenin peşine de ısrarla düşecek halimiz yok. Bunlar belki çok da erken mi konuşuluyor bilmiyorum. Bu ittifak düzenlemesi 2019 yılında Kasım ayında yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimiyle alakalı bir düzenlemedir. Çok erken konuşuluyor, erken tartışılıyor. Daha çok zaman var” açıklamasında bulundu. Saadet Partisi ve AK Parti tabanlarının birbirlerine çok yakın olduğunun hatırlatılması üzerine Yazıcı, “Yakın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’de siyasal alanı regüle ediyor. En az 50+1 olduğuna göre sosyolojik olarak birbirine yakın siyasi parti tabanlarında geçişkenlikler olacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de her salı günü CHP Grubunda bir hakaret borsası var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanatçılarla birlikte askerlere moral ziyaretine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Yazıcı, şöyle konuştu:

“Türkiye’ de her salı günü CHP Grubunda bir hakaret borsası var. Bir insanın kafasında ya fikir olur ya küfür olur. Demek ki beyni küfürle dolu. Karıştırıyor da meseleyi, Cumhurbaşkanımızla alakalı kendisine 250 binlik tazminat açıldığını söylüyor, ben ne açtım diyor 5 paralık dava diyor. Onu hakarete dönüştürüyor. Şunu bilmiyor, tazminat davası açan davalıdan tazminat ister. Kendisine karşı yapılmış hakaretin bedelini ister. Kendisine yapılmış hakaret 5 paralık hakaret. Bunu bile kavrayamıyor. Cumhurbaşkanına hakaret aracı haline getiriyor. Küfürbaz bir adam oldu çıktı, üzüntü verici. Allah’ın verdiği beynini küfretmek için kullanıyor. İyi şeyler söylemek, proje üretmek için kullanabilirdi. Demek ki ondan yoksun. Bu da Türkiye siyaseti açısından üzüntü verici. Çünkü demokrasiler iktidarıyla, muhalefetiyle vardır. Siyaseti aslında değerler üzerinden değil, projeler üzerinden yapılan rekabettir.”

İttifak ruhunun zedelenmemesi adına yerel seçimlerde nasıl bir yol izleneceği sorusuna Yazıcı, “Bu işin siyasal kültürü oluşuyor. MHP ile milletvekili cumhurbaşkanı seçiminde yapacağımız ittifak bir kültür siyasal kültür oluşturuyor. Eminim ki oluşan bu kültür daha da güçlü hale gelecek yerel seçimlerde o ruh iki her tarafı da kontrol eder durumda olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.