AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Yerel seçimlere ilişkin aday olacakların 18 yaşını doldurmalarının yeterli olmasına ilişkin düzenlemeler, seçim güvenliğine ilişkin bazı düzenlemeler hazır durumda. Seçim mevzuatına ilişkin çalışma arkadaşımızın koordinesinde bu çalışmalar tamamlanmış. Sanırım 1 yıl önce çıkarılması zorunlu olan düzenlemeleri içeren kısım, paket önümüzdeki hafta içerisinde Meclise sunulur” dedi. Uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “5 komisyon başkanı arkadaşımız kendi çalışma alanlarıyla ilgili neler yaptıklarını, hangi alanlara yoğunlaştıklarına ilişkin bilgi sundular. Komisyon üyesi arkadaşlarımıza Cumhurbaşkanımızın soruları, değerlendirmeleri oldu. Onlar cevaplandırıldı. Bütün üyeler arasında bir bilgi enformasyonu, ne kadar yol aldık, neredeyiz, hangi alanlara yoğunlaşıyoruz bunları paylaştık. İnşallah Cumhurbaşkanımızla ayda bir bunu yapacağız. Önümüzdeki ay 14 Mart’ta şu anda program müsait gözüküyor bir değişiklik olmazsa tekrarlayacağız. Ama bizim haftalık toplantımız komisyon başkanlarıyla, 15 günde bir de üst kurul üyeleriyle yaptığımız toplantılar devam ediyor. Ayrıca her komisyon kendi gündemine hakim, o da hafta içerisinde planlandığı şekilde çalışmaları sürüyor. Bugünkü toplantının özeti bu” ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki hafta içerisinde Meclise sunulur”

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yazıcı, “İttifak konusunda gerek milletvekilliği, gerekse cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu ittifakın nasıl olacağı pusulalara yansıyacağı konusunda netleşme var mı?” sorusuna, “Mutlaka bir ilerleme var. Belli bir yere gelinmiş. Nereye gelindi, ne oldu bu konuyla alakalı bir bilgi paylaşımı yapmamız doğru değil. Çalışmalar bittikten sonra genel başkanlara sunulacak. Herhalde genel başkanların planlaması çerçevesinde bir mutabakatı çerçevesinde kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacak” şeklinde konuştu.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlere ilişkin aday olacakların 18 yaşını doldurmalarının yeterli olmasına ilişkin düzenlemeler, seçim güvenliğine ilişkin bazı düzenlemeler hazır durumda. Seçim mevzuatına ilişkin çalışma arkadaşımızın koordinesinde bu çalışmalar tamamlanmış. Sanırım 1 yıl önce çıkarılması zorunlu olan düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içerisinde Meclise sunulur” açıklamasında bulundu.

“Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili dışarıdan 100 bin imzayla aday gösterebilecek isimlerin noter aracılığıyla mı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından mı aday gösterileceğine dair gelişme var mı?” sorusuna Yazıcı, “Önümüzdeki hafta netleşir” karşılığını verdi.

Amerikan Dışişleri Bakanının Suriye’nin kuzeyi için ‘Türkiye ile aynı yönde bir yol bulmalıyız’ açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Osmanlı tokatı’ndan bahsettiği açıklamasına Amerikalı Sözcücünün gülerek yanıt vermesinin sorulması üzerine Yazıcı, “Amerikalılara bakın ama çok fazla odaklanmayın. Biz işimize bakıyoruz. Doğru işler yapıyoruz. Ortaklarımızla, stratejik işbirliği içerisinde bulunduğumuz ülkelerle çok ilkeli biçimde paylaşıyoruz. Bunu da kamuoyu önünde yapıyoruz” dedi.

"Saçmalamak da bir hak, herhalde o hakkını kullanıyor diye düşünüyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programda referandumu tanımadığına ilişkin açıklamasının olduğunun sorulması üzerine Yazıcı, “Hep üzüntü verici konuşuyor. Niye böyle konuşuyor bilemiyorum. İnsan bir şey bulamayınca saçmalamak da bir hak, herhalde o hakkını kullanıyor diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.