AK Parti’li Yeni mazbatasını aldı

AK Parti Adana 6. Olağan Kongresi’nde yeniden seçilen İl Başkanı Fikret Yeni, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı.

Fikret Yeni, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bugün Adana Adliyesi’ne giderek Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Meryem Uludamar’dan mazbatasını aldı.

Yeni’nin il yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Abdulkadir Kaplan, Adem Sağlam, Ahmet Has, Ali Arık, Ali Pamuk, Azime Anlar, Bora Tomas, Bülent Dalyan, Cemal Akın, Cevriye Güney, Erdal Hatipoğlu, Esmahan Işık, Fatma Nur Zaloğlu, Ferat Koçdemir, Fikret Berhan Özcandan, Gökhan Osmanoğlu, Halil İbrahim Dilme, Halis Bayrak, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Haşim Eryürek, Hayriye Karaca, Hüseyin Doğan, İdris Yüksekyayla, İrfan Candan, Gonca Saygılı, Leyla Türk, Lülüfer Çiçekli, Mehmet Aslan, Mehmet Kurtaran, Melike Yıldırım, Meryem Kutlu, Muhittin Çolak, Murat Ayhan Benlice, Murat Duman, Mustafa Aydın, Mustafa Baş, Nurgül Gökalp, Ömer Küpeli, Ramazan Çırak, Recep Öner, Sevda Erdede, Sinan Gül, Şerif Güler, Şükrü Geyikçi, Tuğba Polat, Ufuk Mazı, Yusuf Emekli ve Yücel Koç.”

İl yönetim kurulu yedek üyeler ise şu şekilde:

“Mehmet Cebe, Meçit Geçili, Can Numan Yılmaz, Fahri Keleş, Mihraç Sarı, Fatih Kurt, Serkan Sezginer, Deniz Yanar, Cemal Örek, Ahmet Sert, Mithat Aladağ, Rahmi Solmaz, Emin Baltacı, İrfan Yıldız, Faruk Erdoğan, Mehmet Kızıl, Hasret Özmen, Büşra Ayrıç, Halil Doğan, Yusuf Demirbaş, Yusuf İnce, İdris Meşe, Ahmet Uğurludemir, İlhan Akbaş ve Mehmet Ünsal.”