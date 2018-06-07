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AK Partili Yıldız: Ak Parti'nin oy oranı yüzde 54-56 bandında

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 12:53 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi anketlerde Ak Parti'nin oy oranının 54-56 bandında olduğunu, partisinin birinci turda işi bitireceğini söyledi.

AK Partili Yıldız: Ak Parti'nin oy oranı yüzde 54-56 bandında

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi anketlerde Ak Parti'nin oy oranının 54-56 bandında olduğunu, partisinin birinci turda işi bitireceğini söyledi.
Ak Parti'den tekrar aday olan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Yıldız, alım gücünün arttığını kaydederek, "Şimdi bunun daha iyisi olmaz mı, asgari ücretin daha iyisi olmaz mı, döviz değerleri daha iyi olmaz mı? Tabi ki daha iyi olabilir, ama bu Türkiye’nin imkânlarıyla, şartlarıyla beraber değerlendirilmeli" dedi.
Ak Parti’nin Kayseri milletvekili aday listesine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Yıldız, şöyle konuştu:
"Ben her seçimde kendimden daha iyi olduğuna inandığım 3 ismi, sürekli Başbakanımıza verdim. Siyasi etik gereği yapılması lazım gelen bir davranış olduğu için verdim. Sırf bugün değil, geçmişteki bütün seçimler için verdim. Çünkü biz, yani ben bulunmaz Bursa kumaşı mıyım? Olmazsam burası olmaz diyen bir anlayış içerisinde değiliz. 2002’de seçildikten sonra ilk beş yıllık dönemde 168 tane arkadaşımız bir sonraki milletvekilliğine geçmedi. İlla eksisi olduğu için değil değişim. En son döneme 21 kişi kaldı. 2002’den başlayıp sürekli bulunan 10 kişi kalmış ve içlerinden bir tanesi de biziz. Dolayısıyla yani isimlerin direk belirleyici olsun diye bir kaygımız yok. Ben kendi üzerime düşen görev gereği başkasına işaret etmem lazım."
'BİRİNCİ TURDA SEÇİMİN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik de tahminini açıklayan Yıldız, "Kayseri’de yüzde 70’in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Türkiye genelinde de yapılan anketlerde 54-56 bandında olduğunu 3 ayrı ankette söylediler. Ben birinci turda seçimin biteceğine inanıyor ve düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

AK Partili Yıldız: Ak Parti'nin oy oranı yüzde 54-56 bandında

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