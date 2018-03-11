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AK Parti’li Yılmaz: “2018 yılı ile ilgili güçlü hedeflerimiz var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Ekonomide, 2018 yılı ile ilgili yine güçlü hedeflerimiz var, büyümenin en az 5,5 olmasını, İhracatın 170 milyar doları aşmasını öngörüyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Ekonomide, 2018 yılı ile ilgili yine güçlü hedeflerimiz var, büyümenin en az 5,5 olmasını, İhracatın 170 milyar doları aşmasını öngörüyoruz. Yine istihdamda 1 milyon ek istihdam hedefimiz var” dedi.
Bingöl’deki basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2017 yılı içinde Türkiye’de istihdamın 1 Milyon 448 bine ulaştığını, ihracatın ise 157 milyar doları aştığını kaydetti. Bu yılın Şubat ayı itibariyle 160 milyar dolara yaklaşıldığına dikkat çeken Yılmaz, "Bu da yine çok iyi bir performans. Diğer taraftan bütçemiz ile ilgilide yine olumlu rakamlar çıktı. Büyüme ile birlikte kamunun gelirleri arttı. Sağlanan büyüme kamunun gelirlerini arttırdı dolayısıyla bütçe açığımız da son derece makul bir düzeyde kaldı. Henüz milli gelir ilan edilmedi ama tahminlerimize göre bütçe açığımızın milli gelirimize oranı 2017 yılı itibariyle yüzde bir buçuk civarında. Mali disiplin bütçe disiplini AK Parti’nin temel düsturlarından biridir. 15 yıllık dönemde bizim en fazla dikkat ettiğimiz işlerden biri mali disiplindir. Ekonomide, 2018 yılı ile ilgili de yine güçlü hedeflerimiz var ekonomide, büyümenin en az 5,5 olmasını öngörüyoruz. İhracat inşallah 170 milyar doları aşacak bunu öngörüyoruz. Yine istihdamda 1 milyon ek istihdam hedefimiz var. Bu rakamlarını inşallah yakalayacağız” diye konuştu.

"Büyük bir mücadele içindeyiz"
Türkiye’nin hem içeride hem de dışarıda teröre karşı mücadele verdiğinin altını çizen Yılmaz, “Türkiye yine birçok alanda mücadele veriyor. Bir taraftan teröre karşı içeride ve sınırlarımız dışında mücadele veriyoruz. Bir taraftan bu hain yapılanmaları kamudan temizleme mücadelesi veriyoruz ama bunlar ekonomi alanındaki mücadelemizi aksatmıyor. Her alana yoğunlaşarak gerekli önlemi alarak yolumuza devam ediyoruz. İçeride huzur güven ortamının oluşması anlamında çok ciddi mesafeler kaydettik. Bu günlerde Afrin’de terörle mücadele ediyoruz. Büyük bir mücadele içindeyiz. Biz, başka bir ülkenin topraklarında gözü olan bir ülke değiliz, böyle bir amacımız kesinlikle söz konusu değil. Biz orada kendi güvenliğimizi, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için bulunuyoruz. Artı o bölgede yaşayan ve hepsi de kardeşimiz olan insanların güvenliğini sağlamak için, bir takım terör yapılarından kurtarmak için orada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Afrin’de kendi mühimmatımızı, silahımızı kullanıyoruz"
Afrin’deki sivillerin katledildiğine dair çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, Afrin’de sivillerle ilgili çok ciddi bir tavır içinde güvenlik güçlerimiz. Geçmişte sivilleri katleden, hiçbir sivil hassasiyeti olmayan bir takım yapıların, örgütlerin kalkıp ta Türk Silahlı Kuvvetlerini, güvenlik güçlerini bu anlamda suçlamaları hiçbir şekilde bir temele sahip değil. Bu nedenle bu tür operasyonlar uzun bir zaman alıyor. Yine Afrin’de kendi mühimmatımızı kendi silahımızı kendi araç gerecimizi kullanıyoruz. Türkiye artık bunu yapabilecek duruma geldi. Bizim oradan çekilmemiz yönünden tavsiyede bulunanlar var. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz bunu soruyoruz. Yıllardır bu coğrafyalarda ne işiniz var, niçin siz çıkıp gitmiyorsunuz diye soruyoruz. Ve şu gerçeği hep birlikte görüyoruz, burada bir takım amaçları olan güçler, uluslararası güç odakları, kendilerince bu coğrafyaya bu coğrafyadaki insanların iradelerinin dışında karar vermeye çalışıyorlar. Kendi menfaatleri doğrultusunda bu toplumları birbirleriyle çatıştırmaya gayret ediyorlar. Avrupa’da batıda sınırları kaldırmaya çalışanlar, ülkeler arasında insanlar serbest dolaşsın, sermaye serbest dolaşsın, ticaret serbest olsun diyenler sıra Ortadoğu gelince, böl parçala yönet politikaları izliyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.
Toplantıya Vali Ali Mantı, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanifi Güler ve partililerde katıldı.

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