HABER

AK Partili Yılmaz: Bu seçim iki kesim arasında gerçekleşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "24 Haziran'da sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz.

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "24 Haziran'da sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz. Aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroları seçeceğiz. Bu çok önemlidir ve bu seçim mücadelesi iki kesim arasında gerçekleşecek. Birinci kesim, bu yeni yönetim sistemini benimseyenler; ikinci kesim ise eski sistemi savunanlar" dedi. AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanlığı Kongresi'ne katılan Genel Başkan Yardımcıcı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin diğer seçimlerden farklı olduğunu, Türkiye'de yeni yönetim sisteminin ilk seçimi olacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Bu seçim normal seçimlerden farklıdır. Geçen sene halkımız Anayasa değişikliklerine onay verdi, yeni bir yönetim sistemini belirledi. Bu yeni yönetim sisteminin ilk seçimi, 24 Haziran seçimleridir. Şu anda o sistemin bazı unsurları hayata geçmiş durumda, partili Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, ancak dört başı mamur bir şekilde bütün unsurlarıyla yeni yönetim sistemimizin hayata geçmesi, 24 Haziran seçimleriyle gerçekleşecektir. Yani 24 Haziran'da sadece yeni yöneticiler seçmeyeceğiz. Sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz, aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroları seçeceğiz. Bu çok önemlidir ve bu seçim mücadelesi iki kesim arasında gerçekleşecek. Birinci kesim, bu yeni yönetim sistemini benimseyenler, bunu kurmak isteyenlerdir. İkinci kesim ise eski sistemi savunanlar, Türkiye'yi tekrar eski sisteme taşımak isteyenlerdir. Bu mücadele, bu iki kesim arasındadır. Yeni sistemi savunanlar yeni yönetim sistemini Türkiye'de kurarak, Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerdir. Eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecekler." 'ADAY OLMAYA CESARET EDEMİYOR' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaya cesaret edemediğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şöyle dedi: "Genel merkez olarak her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bizim adayımız bellidir. Az önce de dediğimiz gibi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ama görüyorsunuz, muhalefet partileri daha aday bile belirleyebilmiş değiller. AK Parti şu anda seçim beyannamesini hazırlıyor. AK Parti kendi mutfağındaki politikaları tartışıyor. Çok şükür, onlardan çok daha öndeyiz. Onlar henüz kimi aday yapacaklarına karar veremediler. Bir partinin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor ve başka adaylar arıyor. Bu normal bir durum değil tabii. Bundan sonra temenni ederiz ki, Ana Muhalefet'in başında olan kişi, kendisi gelsin aday olsun. Bir yarış olsun, demokratik bir yarış olsun. Cumhurbaşkanı adayı kaybederse, vekil de olamıyor biliyorsunuz dolayısıyla bu siyasete bir dinamizm de getirir. Tabii ne yapacaklarını hep beraber göreceğiz. Biz şimdi onlarla uğraşmıyoruz, kendi gündemimize hâkimiz. İnşallah bu seçimde çok güzel bir başarı elde edeceğiz."

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiLevent Gültekin, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.