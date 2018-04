AK Partili Yüce: “Kara Havacılık Okulu yakında Isparta’da”

AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, Kara Havacılık Okulunun Mayıs ayında inşaatların birinci etabının teslim edileceğini, ardından Isparta’ya taşınma işlemlerinin başlatılacağını açıkladı. Yüce, Kara Havacılık Okulunun taşınması ile birlikte askeri personel için bin 500 konutluk bir projenin de start alacağını söyledi.

AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Osman Dirmencioğlu’nu makamında ziyaret ederek, okulunu taşınma işlemleri ile ilgili bilgi aldı. Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Süleyman Demirel Havaalanı yakınına taşınacak Kara Havacılık Okulunun inşaat çalışmalarının ilk etabının Mayıs ayında tamamlanacağını, ardından da taşınma işleminin başlayacağını söyleyen Yüce, “Başlangıçta 2 bin askeri personel Isparta’ya yerleşecek. Bu 5 yıl içinde 5 bin personele yükselecek. Ayrıca yılda binden fazla askeri personele eğitim veren Kara Havacılık Okulu, çeşitli anlaşmalar kapsamında yabancı askeri personeli de eğitiyor. Dost ve müttefik ülkelerin askerleri de burada eğitime tabi tutuluyor. Bu çerçevede dünyanın her yerinden, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Afganistan, Ürdün ve Bosna gibi ülkelerden, Afrika ülkelerinden askerlere eğitim veriliyor. Bu Isparta’nın tanıtımı ve ekonomisi için büyük bir kazanç sağlayacaktır” dedi.

Yüce, “Süleyman Demirel Havaalanı yakınında 3 milyon metrekarelik alanda yapımı süren Kara Havacılık Okulu 2 uçak pisti, 2 helikopter pisti, 8 taksi yolu, 2 helikopter apronu, 1 uçak apronu ile okul karargah binası, meydan hareket binası, itfaiye ve arama kurtarma binası, 3 hangar, saymanlık deposu, Lojistik Destek Komutanlığı, er pavyonu binası, 30 yataklı revir binası, tugay disiplin cezaevi binası, 1 adet teshin merkezi, 500 metreküp su deposu, 2. kademe binası, 600 kişilik yemekhane, 600 kişilik servis binası, çöp binası, iş ocakları binası, paket arıtma tesisi, alt yapı, cephanelik, bölük malzeme depoları, trafo ve jeneratör binaları, nizamiye binası, Öğretim Başkanlığı binası, teknik eğitim sitesi ve uygulama hangarı, Kurs Tabur Komutanlığı, intikal yemekhane binası, tabldot binası, kapalı spor salonu, konferans salonu, akaryakıt aktarma istasyonu, uçuş takip binası, 10 adet nöbet kulübesi, 1 adet kıta yükü cephanelik, teknisyen binalarından oluşuyor” şeklinde konuştu.

Milletvekili Said Yüce, ordunun imkan ve kabiliyetlerinin gurur verici olduğunu belirterek, “Kahraman ordumuzun değerli mensuplarının inanç ve yeterliliklerini yerinde görmek, düşmanca yaklaşımlara ve her türlü terörist faaliyete karşı çok üstün bir mukabele gücüne ve yeteneğe sahip olduğuna şahit olmak gerçekten iftihar edilecek bir durum” ifadesini kullandı.

Yüce, Kara Havacılık Okulu inşaatlarını yürüten müteahhit firma yetkilileri ile de görüşerek bilgi aldı. Yıldızlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Eren’in verdiği bilgiye göre, bölgede birinci etap inşaat faaliyeti Mayıs ayı içinde tamamlanacak. Daha sonraki etaplar ise kendilerine verilen iş programında 2020 yılı olmasına rağmen 2019 yılı içinde peyderpey tamamlanarak teslim edilecek.