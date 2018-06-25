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AK Parti'liler Erdoğan'ı bekliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 02:07 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası AK Parti'liler, parti genel merkezi önünde toplandı.

AK Parti'liler Erdoğan'ı bekliyor

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası AK Parti'liler, parti genel merkezi önünde toplandı. Binlerce AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasını bekliyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını kazanmasına ve Cumhur İttifakı'nın seçim sonuçlarına sevinen AK Parti'liler, AK Parti Genel Merkezi önüne akın etti. Genel merkezin çevresinde toplanan binlerce kişi, çalınan parçalara eşlik ederek büyük sevinç yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek balkon konuşması yapacağının açıklanması üzerine partililerin bekleyişi sürüyor.

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