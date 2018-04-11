AK Partililer esnaf ziyarete yaptı

AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kilis’te asnaf ziyareti yaptı.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara eşi Gülsen Kara ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ile birlikte Kilisli esnafları ziyaret ederek, hal hatır sordu. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın talimatıyla Kilis’e ziyaretlerin sürdüğünü ifade ederek, “Suriye Çobanbey kasabasında Kardeşim İçin Der’a filminin galası için ilimize gelen AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ile birlikte hem DEAŞ hemde YPG saldırılarından en çok etkilenin esnafımız ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın hal, hatırlarını sorduk. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın moral desteğine ihtiyaç var. Her zaman esnafımızın yanında olacağız” dedi.
Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü
CHP’yi karıştıran anket tartışması
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum