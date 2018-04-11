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AK Partililer esnaf ziyarete yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kilis’te asnaf ziyareti yaptı.Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara eşi Gülsen Kara ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ile birlikte Kilisli esnafları ziyaret ederek, hal hatır sordu.

AK Partililer esnaf ziyarete yaptı

AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kilis’te asnaf ziyareti yaptı.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara eşi Gülsen Kara ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ile birlikte Kilisli esnafları ziyaret ederek, hal hatır sordu. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın talimatıyla Kilis’e ziyaretlerin sürdüğünü ifade ederek, “Suriye Çobanbey kasabasında Kardeşim İçin Der’a filminin galası için ilimize gelen AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ile birlikte hem DEAŞ hemde YPG saldırılarından en çok etkilenin esnafımız ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın hal, hatırlarını sorduk. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın moral desteğine ihtiyaç var. Her zaman esnafımızın yanında olacağız” dedi.

AK Partililer esnaf ziyarete yaptı

AK Partililer esnaf ziyarete yaptı

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