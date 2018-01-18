AK PartiMHP İttifak Komsiyonu ilk kez toplandı-2

AK PARTİ'Lİ ŞENTOP: "MİLLİ MUTABAKAT KOMİSYONU ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ ÇALIŞACAK BİR KOMİSYON OLACAK"

Milli Mutabakat Komisyonu'nun TBMM'de yapılan ilk görüşmesi bir buçuk saat sürdü. AK Partili Komisyon üyesi Mustafa Şentop komisyonun bir sonraki toplantısının 23 Ocak Salı günü gerçekleştirileceğini kaydederek şöyle konuştu: "Milli Mutabakat Komisyonumuzun ilk toplantısı gerçekleştirmiş olduk. Milli Mutabakat Komisyonu diye isimlendiriyoruz. Yaşadığımız süreci hepimiz biliyoruz birlikte yaşadık. 15 Temmuz Türkiye tarihi bakımından milat kabul edilebilecek tarihtir. Bundan itibaren Yenikapı Ruhu diye ifade ettiğimiz anlayış içinde Türkiye'de milletimiz bir araya gelmişti. Arkasından bunun devamı olarak MHP ile beraber AK Parti olarak hükümet sistemi değişikliğini gerçekleştirdik. 16 Nisan şuuru diye bunu ifade ediyoruz. Bu sürecin oluşturduğu bir netice olarak Milli Mutabakat Komisyonu önümüzdeki dönemlerde de birlikte neler yapabileceğimizi çalışacak bir komisyon olacak. Hükümet sistemi değişikliğini anayasal düzlemde gerçekleştirdik. Bunun zorunlu sonucu olarak kanun değişiklikleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapılması gerekiyordu. Gerek partimiz gerek MHP'de yürütülen bir takım çalışmalar vardı. Şimdi onları birlikte nasıl bir sonuca ulaştırabiliriz diye komisyonda onlar konuşulacak. Elbette sizin yazdığınız şekliyle seçim ittifakı meselesi seçim kanunları içinde bir değişiklik olarak bu çalışmanın bir alt başlığıdır. Ama çalışmalar sadece bunu kapsayan bir çalışma değil. Bu çalışma anayasa değişikliğinin, yeni hükümet sisteminin gerekli kılmış olduğu devletin yeniden yapılandırılması bu anlamda kanun değişikliklerini kapsayan bir çalışmadır. Çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz."