AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' düşüncesiyle 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıkan, kurulduğu günden bu yana her alanda yaptığı hizmetlerle milletimizin güvenini kazanan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
AP Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye Destek
İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı
12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TBMM'ye toplantı çağrısı
Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Bir anne bunu nasıl yapar!
Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...
Ünlü model şaşkına çevirdi! Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince...
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum