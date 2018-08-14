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AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 15:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "'Halka hizmet Hakk'a hizmet' düşüncesiyle 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıkan, kurulduğu günden bu yana her alanda yaptığı hizmetlerle milletimizin güvenini kazanan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' düşüncesiyle 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıkan, kurulduğu günden bu yana her alanda yaptığı hizmetlerle milletimizin güvenini kazanan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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