AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, dövizdeki artışa ilişkin, "Askeri ve sivil darbelerle başaramadıklarını şimdi ekonomi kartıyla yapmaya çalışmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, AK Partinin 17'nci kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında AK Partinin, Türkiye'nin ve milletin geleceğini ışığıyla aydınlatarak, umudun ve inancın adı olduğunu, dünyada Türkiye'yi önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirdiğini vurguladı.

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla kutlu yolculuğa çıktığını, her seçimde başarılarını katlayarak artırdığını aktaran Çalık, "AK Parti olarak, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla millete hizmet yolunda her türlü meşakkatle, badirelerle boğuşarak bugünlere geldik. Ülkemizin şahlanışının başlatıldığı o tarihten bugüne yapılamayanı yaptık, başarılamayanı başardık." ifadesini kullandı.

Çalık, AK Parti ile Türkiye'nin mazlum halkların ve İslam aleminin umudu haline geldiğini, dünyadaki tüm gönüllere yürekten dokunduğunu belirterek, şöyle devam etti: