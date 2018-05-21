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AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde 126 kadın milletvekili adayı yer aldı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde 126 kadın milletvekili adayı yer aldı.


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