KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında rakip olmadığını belirterek, "Dolayısıyla ilk turda seçileceğine eminim. Parlamentoda ise değişik görüşler var ama kesinlikle AK Parti'nin 300'den fazla milletvekili çıkaracağına inanıyorum." dedi.
Eroğlu, katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hayvan haklarıyla ilgili bir soru üzerine Eroğlu, bu konuda daha önce bir çalışma yaptıklarını, kanun tasarısı hazırladıklarını belirtti.
Bu tasarıyı tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partilerin grup başkanlarıyla hazırladıklarını anlatan Eroğlu, "Mecliste maalesef bu görüşülemedi. 'Kadük' diyoruz, bir sonraki döneme kaldı. Bu konuda Adalet Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalıştık. Cezalar var aslında ama kasıtlı olarak, kasten işkence yapanlara, öldürenlere gerektiğinde bir cezai müeyyide düşünüyoruz. Buna karar verecek olan biz değiliz yüce Meclis." diye konuştu.
Eroğlu, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili soru üzerine, operatör sürücüsünün tutuklandığını anımsattı.
Olayı kasten yapmadığının anlaşıldığını, kaza sonucu bir hadise olduğunu dile getiren Eroğlu, "Zaten ilgililer de bunu ifade ettiler. Hayvanları sevmek hepimizin vazifesi. Hepimizin hayvanları sevmemiz lazım. Bizim kültürümüzde var. Ne diyoruz? Yaratılanı seviyoruz Yaradan'dan ötürü. Dolayısıyla bütün herkesin dünyada, çevrede bir görevi var. Kedim var, çok tatlı. Bunu tavsiye ederim, tam kucak kedisi. Bana da hemen alıştı." ifadelerini kullandı.
Eroğlu, yağışlarla ilgili başka bir soru üzerine, Türkiye'nin yarı kurak iklim bölgesinde olmasına rağmen dünyada en çok baraj inşaatı yapan ülke olduğunu söyledi.
- Türkiye, baraj inşaatında dünya birincisi
Bakanlığının 525 baraj ve bin gölet inşa ettiğini anlatan Eroğlu, Türkiye'nin baraj inşaatlarında dünya üçüncüsü, gölet inşasında ise dünya birincisi olduğunu aktardı.
Eroğlu, büyükşehirlerdeki barajlarda doluluk oranın yüzde 85 ila 90 arasında olduğunu belirterek, hiçbir şehirde su sıkıntısı çektirmediklerinin altını çizdi.
Kilis'te nüfusunun 1,5 katı kadar Suriyeli sığınmacının yerleşmesinden dolayı su sıkıntısı yaşandığını anlatan Eroğlu, dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hazırlıkları yaparak sorunu çözdüklerini vurguladı.
- Ilısu Barajı'ndan su verilmesi
Ilısu Barajı'ndan Irak'a su verilmesiyle ilgili soru üzerine Eroğlu, suyun hakça ve adilce kullanımını, iki ülkenin kalkınmasında da lokomotif olmasını istediklerini dile getirdi.
Suyla ilgili sorun yaşanmaması için Irak tarafıyla defalarca görüştüklerini belirten Eroğlu, barajda su tutulmasının 3 ay öncesinden bildirilmesi yönünde Irak tarafının kendilerinden talepleri olduğunu aktardı.
Eroğlu, geçen yıl eylül-ekimde barajda su tutulacağını Iraklı yetkililere bildirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Ancak, Irak'ın Su İşleri Bakanı Türkiye'ye geldi. 'Bu sene sıkıntımız var' dedi. Bu sürenin uzatılması talebinde bulundular. Ocak ayında su tutacaktık, baraj bitti. Sonra bakan benden randevu istedi, geldi. Özellikle nisan-mayıs aylarında sıkıntı var. '1 Haziran'da tutun' diye rica etti. Ben de Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza arz ettim. Irak'taki insanlar da bizim gönül coğrafyamız. Gereğinin yapılması söylendi, 1 Haziran'a kadar beklettik. Cuma günü suyu aslında kısmen tuttuk. Fakat, Irak tarafı, 'suyu kestiler' falan demiş, öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanımız, 'ramazanda, bayramda su kesilmez, kapakları açın' diye talimat verdi. Kapakları açtık ama 1 Temmuz'da tekrar bakacağız. Irak'ın istediği ve hakkı olan suyu vereceğiz."
- "AK Parti'nin 300'den fazla milletvekili çıkaracağına inanıyorum"
Seçimlere ilişkin başka bir soru üzerine Eroğlu, 38 ilde gezdiğini, çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla bir araya geldiğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük usta olduğunu tüm milletin bildiğini anlatan Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Onun karşısında rakip yok, bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla ilk turda seçileceğine eminim. Parlamentoda ise değişik görüşler var ama kesinlikle AK Parti'nin 300'den fazla milletvekili çıkaracağına inanıyorum. Buna millet karar verecek. Bu önemli ama millet şunu söylüyor, 'istikrardan yana tavır koyacağız'. Türkiye'nin gelişmesi devam ediyor. Vakit, Türkiye ve Afyonkarahisar vakti. Milletimiz, inşallah güçlü bir destek verecek 24 Haziran'da. Bunu bekliyoruz. Onlar konuşur, AK Parti yapar."
(Bitti)
Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamla kaçtı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum