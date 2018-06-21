Bu tasarıyı tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partilerin grup başkanlarıyla hazırladıklarını anlatan Eroğlu, "Mecliste maalesef bu görüşülemedi. 'Kadük' diyoruz, bir sonraki döneme kaldı. Bu konuda Adalet Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalıştık. Cezalar var aslında ama kasıtlı olarak, kasten işkence yapanlara, öldürenlere gerektiğinde bir cezai müeyyide düşünüyoruz. Buna karar verecek olan biz değiliz yüce Meclis." diye konuştu.

Hayvan haklarıyla ilgili bir soru üzerine Eroğlu, bu konuda daha önce bir çalışma yaptıklarını, kanun tasarısı hazırladıklarını belirtti.

KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında rakip olmadığını belirterek, "Dolayısıyla ilk turda seçileceğine eminim. Parlamentoda ise değişik görüşler var ama kesinlikle AK Parti'nin 300'den fazla milletvekili çıkaracağına inanıyorum." dedi.

Olayı kasten yapmadığının anlaşıldığını, kaza sonucu bir hadise olduğunu dile getiren Eroğlu, "Zaten ilgililer de bunu ifade ettiler. Hayvanları sevmek hepimizin vazifesi. Hepimizin hayvanları sevmemiz lazım. Bizim kültürümüzde var. Ne diyoruz? Yaratılanı seviyoruz Yaradan'dan ötürü. Dolayısıyla bütün herkesin dünyada, çevrede bir görevi var. Kedim var, çok tatlı. Bunu tavsiye ederim, tam kucak kedisi. Bana da hemen alıştı." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, yağışlarla ilgili başka bir soru üzerine, Türkiye'nin yarı kurak iklim bölgesinde olmasına rağmen dünyada en çok baraj inşaatı yapan ülke olduğunu söyledi.

- Türkiye, baraj inşaatında dünya birincisi

Bakanlığının 525 baraj ve bin gölet inşa ettiğini anlatan Eroğlu, Türkiye'nin baraj inşaatlarında dünya üçüncüsü, gölet inşasında ise dünya birincisi olduğunu aktardı.

Eroğlu, büyükşehirlerdeki barajlarda doluluk oranın yüzde 85 ila 90 arasında olduğunu belirterek, hiçbir şehirde su sıkıntısı çektirmediklerinin altını çizdi.

Kilis'te nüfusunun 1,5 katı kadar Suriyeli sığınmacının yerleşmesinden dolayı su sıkıntısı yaşandığını anlatan Eroğlu, dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hazırlıkları yaparak sorunu çözdüklerini vurguladı.