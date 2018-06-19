AK Parti'nin Adana mitingi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Milletimiz, bayrağına, ezanına, geçmişine geleceğine sahip çıkan milletimiz olduğu sürece hiçbir güç bu ülkeye diz çöktüremez." dedi.
Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana İstasyon Meydanı'ndaki miting öncesi yaptığı konuşmada, Adana'nın bugün bir başka güzel, coşkulu ve heyecanlı olduğunu belirtti.
Memleketinde hizmet etme imkanına sahip olduğunu ve var gücüyle çalışacağını belirten Sarıeroğlu, herkese hizmet etmek ve hemşehrilerine layık olmak için ellerinden gelenin fazlasını ortaya koyacağını kaydetti.
Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 16 yıldır ülkenin doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına 81 milyona hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.
Önlerine çıkan engelleri aşmaya çalışırken bir yandan da millete olan hizmet sevdasıyla ülkeyi daha yüksek seviyelere getirmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Türkiye bugün eski Türkiye değil. Adana bugün eski Adana değil. 3,5 kat büyümüş, büyüme rekorları kırmış, yatırımlarını devam ettiren, ihracatta, istihdamda rekorlar kıran bir seviyeye gelmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde de yine aynı şekilde var gücümüzle çalışıp ülkemiz, vatandaşlarımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz için iş, aş, yeni hizmetler için durmadan yola devam diyeceğiz. Bugün gördüğüm tablo Adana'nın yola devama hazır olduğunu gösteriyor." diye konuştu.
Bakan Sarıeroğlu, 25 Haziran sabahında aydınlık yarınlara daha emin adımlarla yürüyeceklerini kaydetti.
Geçmişten bu yana yaşadıkları badireleri artık bir kenara koyacaklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Ülkemizin, enerjisini, imkanlarını, fırsatlarını boşa harcamamıza yönelik pusuda bekleyenlere milletimiz en büyük cevabı verecek. Hizmet ederken ilk günden itibaren önümüze çıkan her engeli sizlerin desteğiyle aştık. Milletimizin bize güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık." ifadesini kullandı.
Sarıeroğlu, parti kapatma girişiminden Gezi olaylarına kadar ülkenin kalkınmasının önünü kesmek için çeşitli teşebbüsler yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"17-25 Aralık kumpasıyla gelişmemizin önüne set çekilmek istendi ve en son 15 Temmuz, o ihanet gecesi terör örgütlerinin ülkemize yönelik darbe girişimi en son halkasıydı. Milletimiz, bayrağına, ezanına, geçmişine geleceğine sahip çıkan milletimiz olduğu sürece hiçbir güç bu ülkeye diz çöktüremez. 15 Temmuz gecesi vatana, bayrağa nasıl sahip çıkılır 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti olarak düşmanlarımıza gösterdik. O günden sonra artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Şimdi 15 Temmuz'da yapamadıklarını görüyorsunuz ekonomik girişimlerle yapmaya çalışıyorlar ama bilmiyorlar, bu ülke eski ülke değil. Türkiye ekonomisi 3,5 kat büyümüş, bankalarımız güçlü. Her şeyden önemlisi işini bilen, sağlam adım atan, iradeli, cesaretli, kararlı bir hükümet var. Asla ekonomimize de ülkemize de müdahalelere izin vermeyecek bir lideri var bu ülkenin. Liderinin arkasında dimdik duran milletimiz var."
- "Bu ülkeyle ilgili büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var"
Bugün Türkiye'nin her köşesinin köprülerle barajlarla okullarla şehir hastaneleriyle donatıldığını belirten Sarıeroğlu, eski Türkiye'de emekli maaşı ödemek için IMF önünde kapıda bekleyen bir ülke varken, bugün 12,5 milyon emekliye ikramiye verecek güce gelmiş bir Türkiye'nin olduğunu söyledi.
Geleceğe yönelik güçlü planlar yapan bir Türkiye'nin olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, "Yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz. Bu ülkeyle ilgili büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Birlik, beraberlik içerisinde Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Alevi, Sünni herkesin, bütün farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Bu zenginliğimize sahip çıkarak birbirimize sımsıkı sarılarak bu hedeflere, hayallere ulaşacağız. Bunun için 24 Haziran bir dönüm noktası. Yıkmaktan, yok etmekten bahsedenlere inat 16 yıldır yapan, inşa eden, hizmetlerle ülkeyi donatanlardan taraf inşallah milletimiz tavrını gösterecek ve 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin şahlanışı güçlenerek devam edecek. Bunun için çalışmaya devam." ifadesini kullandı.
Bakan Sarıeroğlu, Adana'ya yatırımların güçlenerek süreceğini 16 yılda 41 milyarlık yatırım yaptıklarını, geleceğe yönelik birinci gündem maddelerinin istihdam ve iş imkanlarının artırılması olduğunu söyledi.
Kentte yapılacak yeni projelerden bahseden Bakan Sarıeroğlu, Adana'nın, bu ülkenin her şeyin en iyisini hak ettiğini kaydetti.
Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!
Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!
Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum