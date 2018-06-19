AK Parti'nin Adana mitingi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Milletimiz, bayrağına, ezanına, geçmişine geleceğine sahip çıkan milletimiz olduğu sürece hiçbir güç bu ülkeye diz çöktüremez." dedi. Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana İstasyon Meydanı'ndaki miting öncesi yaptığı konuşmada, Adana'nın bugün bir başka güzel, coşkulu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Memleketinde hizmet etme imkanına sahip olduğunu ve var gücüyle çalışacağını belirten Sarıeroğlu, herkese hizmet etmek ve hemşehrilerine layık olmak için ellerinden gelenin fazlasını ortaya koyacağını kaydetti. Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 16 yıldır ülkenin doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına 81 milyona hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Önlerine çıkan engelleri aşmaya çalışırken bir yandan da millete olan hizmet sevdasıyla ülkeyi daha yüksek seviyelere getirmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Türkiye bugün eski Türkiye değil. Adana bugün eski Adana değil. 3,5 kat büyümüş, büyüme rekorları kırmış, yatırımlarını devam ettiren, ihracatta, istihdamda rekorlar kıran bir seviyeye gelmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde de yine aynı şekilde var gücümüzle çalışıp ülkemiz, vatandaşlarımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz için iş, aş, yeni hizmetler için durmadan yola devam diyeceğiz. Bugün gördüğüm tablo Adana'nın yola devama hazır olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, 25 Haziran sabahında aydınlık yarınlara daha emin adımlarla yürüyeceklerini kaydetti. Geçmişten bu yana yaşadıkları badireleri artık bir kenara koyacaklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Ülkemizin, enerjisini, imkanlarını, fırsatlarını boşa harcamamıza yönelik pusuda bekleyenlere milletimiz en büyük cevabı verecek. Hizmet ederken ilk günden itibaren önümüze çıkan her engeli sizlerin desteğiyle aştık. Milletimizin bize güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık." ifadesini kullandı. Sarıeroğlu, parti kapatma girişiminden Gezi olaylarına kadar ülkenin kalkınmasının önünü kesmek için çeşitli teşebbüsler yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti: "17-25 Aralık kumpasıyla gelişmemizin önüne set çekilmek istendi ve en son 15 Temmuz, o ihanet gecesi terör örgütlerinin ülkemize yönelik darbe girişimi en son halkasıydı. Milletimiz, bayrağına, ezanına, geçmişine geleceğine sahip çıkan milletimiz olduğu sürece hiçbir güç bu ülkeye diz çöktüremez. 15 Temmuz gecesi vatana, bayrağa nasıl sahip çıkılır 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti olarak düşmanlarımıza gösterdik. O günden sonra artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Şimdi 15 Temmuz'da yapamadıklarını görüyorsunuz ekonomik girişimlerle yapmaya çalışıyorlar ama bilmiyorlar, bu ülke eski ülke değil. Türkiye ekonomisi 3,5 kat büyümüş, bankalarımız güçlü. Her şeyden önemlisi işini bilen, sağlam adım atan, iradeli, cesaretli, kararlı bir hükümet var. Asla ekonomimize de ülkemize de müdahalelere izin vermeyecek bir lideri var bu ülkenin. Liderinin arkasında dimdik duran milletimiz var."