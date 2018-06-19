AK Parti'nin Adana mitingi

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Adanalılara hiçbir hizmetin yarım bırakılmayacağı, hiçbir yatırımın, projenin, eserin atıl kalmayacağı yönünde söz verdiğini hatırlatarak, "Rabb'im bizi Adana'ya, Adanalı kardeşlerime karşı mahcup etmedi. Koştuk, koşturduk, terledik, yeri geldi uykumuzdan, ailemizden feragat ettik ama hamdolsun sizlere verdiğimiz sözleri hayata geçirdik." dedi. Partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşmasına, "Allah'ına kurban Adana" diyerek başlayan Erdoğan, "cephede, tarlada, ticarette destan yazanların şehri" diye nitelendirdiği Adana'yı ve Adanalıları selamladı, samimiyetleri, ahde vefaları ve muhabbetlerinden dolayı teşekkür etti. Erdoğan, "Şehitler diyarı Adana'dan başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında vatanımızın bekası, milletimizin emniyeti için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında alemi bekaya uğurladığımız kahramanları şükranla, rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, yüce Mevla'dan sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bu meydan bana güçlü bir Türkiye'nin müjdesini veriyor" Bir kez daha Adana'ya kavuşmanın ve Adanalılarla kucaklaşmanın bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Erdoğan, "Bize şu muhteşem gurur tablosunu yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 'Duy bizi Türkiye' diyorum. Bu meydan bana Adana'nın kararlılığını gösteriyor. Bu meydan bana 24 Haziran'da tarih yazmaya hazırlanan bir Adana olduğu söylüyor, doğru mu? Bu meydan bana güçlü bir Türkiye'nin müjdesini veriyor." diye konuştu. Vatandaşlara, "24 Haziran'da sandıkları patlatmaya var mıyız? Zafer sancağını dalgalandırmaya hazır mıyız? Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye var mıyız? Biliyorsunuz bu seçimde Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye soran ve olumlu yanıt alan Erdoğan, "Rabb'im sizlerden razı olsun, Rabb'im uhuvvetimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

- "Yenikapı'dan 1 milyon 300 bin selam getirdim" Adanalılara Yenikapı'dan 1 milyon 300 bin selam getirdiğini belirten Erdoğan, "Adana'ya, Ramazan Bayramı'nın son günü bize ikinci bayramı yaşatan milyonlarca İstanbullunun selamını getirdim." diye konuştu. Erdoğan, Samsun, Ordu, Eskişehir, Denizli, Diyarbakır, Ankara, Rize, Trabzon, Niğde, Bursa ve Van'ın kucak dolu selamını getirdiğini, yarın da Mardin ve Şanlıurfa'ya gideceğini ifade ederek, "780 bin kilometrekarenin her karışını, ülkemizin dört bir yanını aralıksız dolaşıyoruz. Ben dolaşıyorum, Başbakan'ımız dolaşıyor, bakanlarımız dolaşıyor, gidilmedik yer bırakmayacağız. Beraber dolaşıyoruz, hanım kardeşlerim dolaşıyor, gençler dolaşıyor. Sadece seçim dönemlerinde değil, 4 mevsim, 12 ay, 365 gün milletimizle dertleşiyor, hasbihal ediyoruz. Yazın sıcağına, kışın ayazına aldırmadan 81 vilayetimizin tamamını kucaklıyor, bağrımıza basıyoruz." dedi. Son 4 yıl içerisinde Adana'yı altıncı kez ziyaret ettiğini söyleyen Erdoğan, "Sorun bakalım Bay Muharrem'e, Bay Kemal'e sorun, kaç kere gelmiş buralara? Bizde dert var, dert. Bizde aşk var aşk. Biz size sevdalıyız. Bize zaman zaman 'Yorulmuyor musun' diye soruyorlar. Ben de bu sorulara hep merhum Neşet Ertaş'ın o güzel sözleriyle cevap veriyorum 'Aşkınan çalışan yorulmaz'. Milletine sevdalı olan yorulmaz, ülkesini gerçekten seven yorulmaz. Adana'yı, Adana'nın mert, cesur, çalışkan insanlarını seven asla yorulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

- 16 yılda 41 milyar lira yatırım Erdoğan, böylece bir taraftan milletle hasret giderirken bir taraftan da şehirlerdeki yatırımların takibini yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: "10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce yine burada İstasyon Meydanı'nda size bir söz vermiştim, Allah nasip eder de sizin oylarınızla cumhurbaşkanlığına seçilirsem Adana'daki tüm yatırımların, tüm hizmetlerin takipçisi olacağım demiştim. Hiçbir hizmet yarım kalmayacak, hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser atıl kalmayacak demiştim. Adana'ya olan sevdamız cumhurbaşkanlığımız döneminde inşallah daha da artacak demiştim. Size dört sene önce bu meydanda verdiğimiz tüm sözleri Allah bize gerçekleştirmeyi nasip etti. Rabb'im bizi Adana'ya, Adanalı kardeşlerime karşı mahcup etmedi. Söz verdiğimiz gibi Adana'nın yatırımlarının, projelerinin, hizmetlerinin bizzat takipçisi olduk. Koştuk, koşturduk, terledik, yeri geldi uykumuzdan, ailemizden feragat ettik ama hamdolsun sizlere verdiğimiz sözleri hayata geçirdik."