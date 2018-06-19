AK Parti'nin Adana mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adaylardan biri çıkmış diyor ki 'Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz?' Aman yarabbi, önce bu bayana sormak lazım, sen ne için çıktın bu yola? İşte biz işletiyoruz. Bizim ulaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz." dedi. Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingdeki konuşmasında, AK Parti iktidarı döneminde Adana'ya yapılan yatırımlara değindi. Adana'da ilk ve ortaöğretim öğrencilerine toplam 228 milyon lira burs verdiklerini söyleyen Erdoğan, şehre 3 bin 302 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdıklarını, gelecek 2 yıl içinde Karaisalı ve Sarıçam'da 6 bin 250 kişilik yeni yurt binaları yapılacağını belirtti. - Adana'ya millet bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşasının yakında tamamlanacağını, eski stadyumun millet bahçesi yapılacağını bildirdi. Vatandaşlara, Adana'ya yapılacak millet bahçesi projesini içeren videoyu izleten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Böylece Adana'yı görenlerin hayran kalacağı 46 bin 310 metrekarelik güzel bir millet bahçesini kazandırmış olacağız. Biz buyuz. Öyle laf ola beri gele yok. Bir taraftan 33 bin kişilik stadyumu bitirdik. Bitirdiğimiz için şimdi millet bahçesinin de sözünü veriyoruz. Beyefendiyi, çocukları da alacaksınız yanınıza, beraberce millet bahçesine gideceksiniz, oralarda onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. Buna ihtiyacımız yok mu? Adana'nın buna ihtiyacı yok mu? İşte biz bu ihtiyaçları gideriyoruz. Şu güzelliğe bak. Adana bizi devamlı anacak inşallah. Biz de görevimizi yapıyoruz." - Adana'ya yatırımlar Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarına, gazilere, engelli ve yaşlılara 4,5 milyar lira destek verdiklerini, Adana'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kanalıyla son 15 yılda 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Gülbahçesi, Barbaros ve Hürriyet mahallelerindeki kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracaklarını bildiren Erdoğan, 21'i hastane olmak üzere toplam 52 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'ya bin 550 yataklı şehir hastanesini yaptıklarını söyleyerek, "Peki Bay Kemal ne yaptı? Hadi onu da görelim. Görelim ki CHP'ye gönül veren kardeşlerime de söyleyin. 'Bakın, Savaş Ay'ın çekimine bakın' deyin. Bay Kemal, SSK'nın Genel Müdürüyken neler yapmış görelim." dedi. Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin video izleten Erdoğan, o dönemde hastanede bir koğuşta 8 kişinin yattığını söyledi. Erdoğan, "Tuvalet, aman yarabbi rezillik. Tuvalete girilmez. Sağlam girsen hasta çıkarsın. Öyle bir durum vardı. Şimdi gel bakalım bizim şehir hastanesine. Adana'ya gel. Görmeyenler görsün, Türkiye izlesin." diyerek, Adana Şehir Hastanesinin tanıtım filmini izletti. - "Bay Kemal, tavsiye ederim sıkıntın olduğunda doğru buraya" Adana Şehir Hastanesinin depreme de dayanıklı olduğunu, Adana'nın sağlıkta dünyayla yarıştığını vurgulayan Erdoğan, "Halep oradaysa arşın Adana'da. Bay Kemal, tavsiye ederim sıkıntın olduğunda doğru buraya. Bay Muharrem, aynen sana da tavsiye ediyorum, sıkıntın olduğunda doğru buraya. Ama yok, onlar hakikati hiçbir zaman teslim edemezler. Nereden nereye? Ne rezillikler yaşadık ama şimdi şehir hastanemizde, Adana'da tavan yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, 400 yataklı Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra 300 yataklı Seyhan Uygulama Merkezi, 200'er yataklı Çukurova ve Kozan Devlet Hastanesi'nin şehre kazandırılan diğer önemli sağlık tesisleri olduğunu anlattı. "Durmuyoruz, çalışıyoruz. Sağlık bu, sıradan bir iş değil." ifadesini kullanan Erdoğan, Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü hatırlattı. Muhalefetin şehir hastanelerine ilişkin eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, şöyle devam etti: "Adaylardan biri çıkmış diyor ki 'Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz?' Aman yarabbi, önce bu bayana sormak lazım, sen ne için çıktın bu yola? İşte biz işletiyoruz. Bizim ulaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bu millete can feda, tabii ki bunları yapacağız, tabii ki bunları işleteceğiz ama bunların havsalası almaz. Bunlara 5 tane koyun ver, kaybeder gelirler." Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi ile birlikte 11 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini, Seyhan, Yüreğir ve Karataş'a yapılacak devlet hastanelerinin de içinde olduğu 11 tesisin ihale, proje ve arsa aşamasında olduğunu bildirdi.

- "Adanalı kardeşlerime lüks görüyorlar" Muhalefetin seçim meydanlarında şehir hastanelerini kapatmaktan bahsettiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: " 'Ne gerek var?' diyor. 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetini benim Adanalı kardeşlerime çok görüyor, lüks görüyorlar. Tetikçilik yaptırdıkları medya organları vasıtasıyla yalan haberler üzerinden şehir hastanelerimizi karalamaya çalışıyorlar ancak benim Adanalı kardeşim bu hizmetin kıymetini, konforunu, rahatlığını çok iyi biliyor." Vatandaşlara, "24 Haziran'da, bunlara bir Osmanlı tokadı vurmaya var mısınız?" sorusunu yönelten ve "Evet" karşılığını alan Erdoğan, "Bunlara bir ders verelim." ifadesini kullandı. Erdoğan, Adana'ya 2002'den bugüne 177 kilometre uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak, bölünmüş yol mesafesini toplamda 426 kilometreye çıkardıklarını dile getirdi. - 2 milyar değerinde 13 yol projesi Toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar lira değerinde 13 yol projesinin yapımının sürdüğünü, projelerin gelecek yıl tamamlanacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Adana Güney Çevre Yolu ile Adana-Kozan ayrımı, Mansurlu-Kayseri yolunu da yine önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz. Adana-Mersin demiryolunu yeniledik. Seyahat süresini eskiye göre yarı yarıya indirdik. Çift hatlı bu yolu hızlı tren standardında dört hatlı hale getiriyoruz. Adaylar 'Ne gerek var yüksek hızlı trene?' diyor. Bir tanesi çıkmış diyor ki 'Sivas'a yüksek hızlı trene ne gerek var?' Ne olacakmış, yüksek hızlı tren Sivas'a gelirse göçü hızlandırırmış. Aman yarabbi, bu ne akıldır. Sen öyle yatırımlar yapacaksın ki bırak göçü, benim Sivaslı hemşehrim artık modern dünyanın bu hizmetlerinden istifade etsin, faydalansın ama bunlar hala benim milletimi kağnı ile taşıyacaklar. Bunlar hala kağnı döneminde kalmışlar. Bunlarda modern bir dünya yok. Batılı modern yaşasın ama benim vatandaşım, Ahmet, Mehmet kağnıyla gitsin. Biz bu dönemi değiştiriyoruz. Yaptığımız iş bu. Böylece hat kapasitesi artırılarak Konya, Karaman, Kayseri ve Gaziantep'ten gelen yüklerin Mersin Limanı'na daha hızlı aktarılması sağlanacak."

- "Siz yıkım ekibisiniz, biz yapım ekibi" Adana-Mersin arasında yıllık yolcu kapasitesinin 5,5 milyondan 14 milyona çıkarılarak taşımacılığın daha hızlı hale getirileceğini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Projeyi önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Bu hattı ayrıca Çukurova Havalimanı'na bağlıyoruz. Bunlara sorarsan Çukurova'ya havalimanı gerekmez. Bunlar öyle. 'Durduracağız, kapatacağız.' Siz yıkım ekibisiniz, biz yapım ekibi. Aramızdaki fark bu. Biz yapıyoruz, onlar yıkacak. Kusura bakmayın benim Adanalım size bu imkanı vermez. Gadasını aldıklarım size bu imkanı vermez. Osmanlı tokadını 24 Haziran'da atar." Vatandaşlara, "Cumhur İttifakı olarak hep birlikte şu dört gün gece gündüz çalışmaya var mıyız? Pazar günü sandıklarda patlıyor muyuz?" sorularını yönelten Erdoğan, "Evet" karşılığını aldı. - Hızlı tren projeleri Erdoğan, Gaziantep-Osmaniye, Adana-Mersin Hızlı Tren Projesi'nin iki yıla kadar bitirileceğini, Kayseri-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye demiryolu hattının elektrikli ve sinyalli hale getirileceğini, projenin yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.