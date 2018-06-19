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AK Parti'nin Adana mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 20:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "Muhalefetin her seçim öncesinde tekrarlamaktan bıkmadığı bir oyunu var. Bunlar seçimlere birkaç gün kala artık sandığın rengi iyice belli olmaya başlayınca hemen çamura yatmanın hesabını yaparlar. Nedir o? 'Hile olacak, hurda olacak, oylar çalınacak.' diyerek milletin iradesini yok saymaya çalışırlar" - "Sandıktan çıkamayacaklarını anlayınca mızıkçılık yapmaya başladılar. Yağmura rağmen Yenikapı Meydanı'nı dolduran, resmi rakam söylüyorum, 1 milyon 300 bin kardeşimize 'montaj' diyorlar" - "Son 16 yılda 12 kez seçimlere girdiler. 12 kez bizimle yarıştılar. 12 kez asla gerçekleşmeyecek hayallere kapıldılar. Tam 12 kez yenildiler. Her defasında kaybettiler. Ama bir türlü bu milleti tanıyamadılar. Yine de ders almadılar. Yaşadıkları onca hezimete rağmen hatalarından ders çıkartmadılar"

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin her seçim öncesinde tekrarlamaktan bıkmadığı bir oyun olduğunu ifade ederek, "Bunlar seçimlere birkaç gün kala artık sandığın rengi iyice belli olmaya başlayınca hemen çamura yatmanın hesabını yaparlar. Nedir o? 'Hile olacak, hurda olacak, oylar çalınacak.' diyerek milletin iradesini yok saymaya çalışırlar." dedi.

Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde, Çukurova'nın verimli topraklarını suyla buluşturduklarını belirterek, 800 bin dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını söyledi.

Yapımı devam eden tesislerle 633 bin dekar arazinin daha suya kavuşacağını dile getiren Erdoğan, Adanalı çiftçilere toplamda 3,5 milyar lira tarımsal destek verildiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçi ağlıyor" ifadelerini de eleştiren Erdoğan, "4,5 milyon dekar alana sahip Çukurova'yı sit alanı olarak koruma altına aldık. Burada sadece tarımsal üretim yapılacak. 2002'den bugüne toplam 171 bin Adanalı vatandaşımızı İŞKUR vasıtasıyla iş sahibi yaptık. Adanalı işveren ve sigortalılarımıza toplam 2,1 katrilyon lira tutarında teşvik verdik. Bir teknokent, 7 Araştırma-Geliştirme merkezi, 8 tasarım merkezi kurduk." dedi.

- "Adana organize sanayi bölgeleriyle şaha kalkacak"

Erdoğan, Adana'daki 3 organize sanayi bölgesinde toplam 34 bin 550 kişinin istihdam edildiğini belirterek, Adana'yı sadece tarımda değil, sanayi ve üretimde de ilk sıralara taşımak istediklerini vurguladı.

"Vakit üretim vakti" diyerek Türkiye'nin 5 bölgesinde mega sanayi bölgeleri kuracaklarına dikkati çeken Erdoğan, "Böylece 100 bin kişiye istihdam sağlayıp, Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatmayı hedefliyoruz. Mega sanayi bölgelerinden bir tanesini de inşallah bu bölgede açacağız. Ceyhan Enerji ve İhtisas Projesi ile Adana inşallah bölgesinin ve ülkemizin enerji merkezine dönüşecek. Adana sadece tarım ve sanayide değil, enerjide, endüstri ve organize sanayi bölgeleriyle birlikte şaha kalkacak." diye konuştu.

- "Mızıkçılık yapmaya başladılar"

Muhalefetin her seçim öncesinde tekrarlamaktan bıkmadığı bir oyun olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar seçimlere birkaç gün kala artık sandığın rengi iyice belli olmaya başlayınca hemen çamura yatmanın hesabını yaparlar. Nedir o? 'Hile olacak, hurda olacak, oylar çalınacak.' diyerek milletin iradesini yok saymaya çalışırlar. Miting meydanlarını dolduran milyonlarca vatandaşımızı taşıma, bindirilmiş kıta, photoshop diye aşağılarlar. Partimize gönül vermiş vatandaşlarımızı, benim burada söylemeye edebimin el vermeyeceği ifadelerle tahkir ederler. Şimdi de aynı senaryoyu devreye aldılar. Sandıktan çıkamayacaklarını anlayınca mızıkçılık yapmaya başladılar."

Erdoğan, bazı çevrelerin hafta sonu İstanbul'da yaptıkları Yenikapı mitingine laf ettiği değerlendirmesinde bulunarak, "Yağmura rağmen Yenikapı Meydanı'nı dolduran, resmi rakam söylüyorum, 1 milyon 300 bin kardeşimize 'montaj' diyorlar. Bu davaya gönül verdiği için hasta yatağından tekerlekli sandalyesiyle gelen vatandaşlarımıza, kadınlarımıza, engellilerimize, nur yüzlü pir-i fanilerimize, miting meydanlarına koşan insanlarımıza olmadık hakaretler yağdırıyorlar." dedi.

- "Bu milletin bağımsızlık tutkusunu anlayamadılar"

Muhalefetin yıllardır milletin karakterini, asaletini, cesaretini bir türlü öğrenemediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendilerine çeki düzen vermek yerine, bu millete 'makarnacı', 'bidon kafalı', 'kömürcü' diyerek benim Adanalı kardeşlerimi aşağılamaktan bıkmadılar. Bütün imkansızlıklara rağmen Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan bu milletin izzetini anlayamadılar. Onca yokluk ve yoksulluğa rağmen Kurtuluş Savaşı'nda müstemleke olmayı elinin tersiyle iten bu milletin bağımsızlık tutkusunu anlayamadılar. Hepsinden öte İstiklal Marşı'nda tecessüm eden şu ruhu idrak edemediler. Neydi o; 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım, Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.' Son 16 yılda 12 kez seçimlere girdiler. 12 kez bizimle yarıştılar. 12 kez asla gerçekleşmeyecek hayallere kapıldılar. Tam 12 kez yenildiler. Her defasında kaybettiler. Ama bir türlü bu milleti tanıyamadılar. Yine de ders almadılar. Yaşadıkları onca hezimete rağmen hatalarından ders çıkartmadılar."

(Sürecek)

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