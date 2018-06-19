AK Parti'nin Adana mitingi

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin her seçim öncesinde tekrarlamaktan bıkmadığı bir oyun olduğunu ifade ederek, "Bunlar seçimlere birkaç gün kala artık sandığın rengi iyice belli olmaya başlayınca hemen çamura yatmanın hesabını yaparlar. Nedir o? 'Hile olacak, hurda olacak, oylar çalınacak.' diyerek milletin iradesini yok saymaya çalışırlar." dedi. Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde, Çukurova'nın verimli topraklarını suyla buluşturduklarını belirterek, 800 bin dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını söyledi. Yapımı devam eden tesislerle 633 bin dekar arazinin daha suya kavuşacağını dile getiren Erdoğan, Adanalı çiftçilere toplamda 3,5 milyar lira tarımsal destek verildiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçi ağlıyor" ifadelerini de eleştiren Erdoğan, "4,5 milyon dekar alana sahip Çukurova'yı sit alanı olarak koruma altına aldık. Burada sadece tarımsal üretim yapılacak. 2002'den bugüne toplam 171 bin Adanalı vatandaşımızı İŞKUR vasıtasıyla iş sahibi yaptık. Adanalı işveren ve sigortalılarımıza toplam 2,1 katrilyon lira tutarında teşvik verdik. Bir teknokent, 7 Araştırma-Geliştirme merkezi, 8 tasarım merkezi kurduk." dedi.

- "Adana organize sanayi bölgeleriyle şaha kalkacak" Erdoğan, Adana'daki 3 organize sanayi bölgesinde toplam 34 bin 550 kişinin istihdam edildiğini belirterek, Adana'yı sadece tarımda değil, sanayi ve üretimde de ilk sıralara taşımak istediklerini vurguladı. "Vakit üretim vakti" diyerek Türkiye'nin 5 bölgesinde mega sanayi bölgeleri kuracaklarına dikkati çeken Erdoğan, "Böylece 100 bin kişiye istihdam sağlayıp, Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatmayı hedefliyoruz. Mega sanayi bölgelerinden bir tanesini de inşallah bu bölgede açacağız. Ceyhan Enerji ve İhtisas Projesi ile Adana inşallah bölgesinin ve ülkemizin enerji merkezine dönüşecek. Adana sadece tarım ve sanayide değil, enerjide, endüstri ve organize sanayi bölgeleriyle birlikte şaha kalkacak." diye konuştu. - "Mızıkçılık yapmaya başladılar" Muhalefetin her seçim öncesinde tekrarlamaktan bıkmadığı bir oyun olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar seçimlere birkaç gün kala artık sandığın rengi iyice belli olmaya başlayınca hemen çamura yatmanın hesabını yaparlar. Nedir o? 'Hile olacak, hurda olacak, oylar çalınacak.' diyerek milletin iradesini yok saymaya çalışırlar. Miting meydanlarını dolduran milyonlarca vatandaşımızı taşıma, bindirilmiş kıta, photoshop diye aşağılarlar. Partimize gönül vermiş vatandaşlarımızı, benim burada söylemeye edebimin el vermeyeceği ifadelerle tahkir ederler. Şimdi de aynı senaryoyu devreye aldılar. Sandıktan çıkamayacaklarını anlayınca mızıkçılık yapmaya başladılar."