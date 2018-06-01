AK Parti'nin Adıyaman mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(CHP) Genel Başkanı dahil pek çok sözcüsü 'Şu parti illa barajı geçmeli' diyerek adeta seçmenlerini işportaya çıkarıyor. Barajı geçsin dedikleri parti bu ülkenin en eli kanlı örgütünün emrinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. Hızlı tren projelerinin içinde Adıyaman'ın da olduğunu belirten Erdoğan, "Maalesef ana muhalefetin başındaki aday ne diyor, 'Yüksek hızlı treni yapıp da ne yapacaksın? Yatırımlarla bizim işimiz yok'. Bunların hayatları boyunca bir dikili ağaçları yok. Yatırım bizim işimiz. Havalimanları bizim işimiz. Adıyaman'da havalimanı var mıydı? Biz yaptık, biz. Yaparsa AK Parti yapar." diye konuştu. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren hattının proje çalışmalarının devam ettiğini bildiren Erdoğan, Adıyamanlıların hızlı trene bindiğinde, onun tadının içli köfteden daha iyi olacağını söyledi.

Adıyaman'ı hızlı trene kavuşturacaklarını dile getiren Erdoğan, havalimanının 2005 yılında 7 bin olan yolcu sayısının geçen yıl 260 bine yükseldiğini kaydetti. Atatürk Baraj gölüne 30 araç ve 100 yolcu kapasiteli feribotların yanaşabileceği yerler yapacaklarını açıklayan Erdoğan, bunlarla ilgili proje çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Adıyaman şehir merkezine ve Çelikhan ilçesine içme suyu temin edildiğini hatırlatan Erdoğan, şehre 10 baraj ve bir gölet daha inşa ettiklerini belirtti. - "Bay Kemal sen vermedin, biz verdik" Şehrin önünü açacak Koçali, Çetintepe, Gömükan gibi sulama projelerini hızla tamamlayacaklarını dile getiren Erdoğan, 16 yılda Adıyamanlı çiftçilere 1,2 katrilyon lira tarımsal destek verdiklerini söyledi. Adıyamanlı çiftçilere hayvancılıkta yüzde 50, arıcılıkta yüzde 60 hibe desteği sağladıklarını anımsatan Erdoğan, "Bay Kemal, hani ne diyordun 'çiftçilere bir şey vermiyor'. Bunlar ne bunlar? Bunları biz verdik. Bay Kemal sen vermedin, biz verdik." ifadelerini kullandı.

- "Sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz" Adıyaman'ın tarihinde ve ticaretinde tütünün önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her ne kadar şahsen tütüne karşı olsam da bu ürünün ticari önemini görmezden de gelmem. Ama yine de tavsiye ediyorum, sakın sigara içmeyin. Erkekler, hanımlara zulmetmeyin. Sen aktif, o pasif içici oluyor. Ama zararı benim hanım kardeşlerim görüyor. Bu konuyu istismar ederek, kafanızı bulandırmaya çalışanlar olduğunu duydum. Sizlere şunu hatırlatmak istiyorum: Geçmişte tütünün 1 gramının dahi satışı yasak iken, gerekli düzenlemeleri yapıp, kooperatifler vasıtasıyla tütünün değerinden satılabilmesine biz imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Biz bugüne kadar sizlerin ekmeğine engel olmaya değil, ekmeğini büyütmeye geldik. Bununla ilgili de arkadaşlarıma, 24 Haziran'dan sonra bu konuda talimatlarımızı verdik. Çalışmaları yapıyorlar. Asla bu konuda da sizin önünüz kesilmeyecek. Rahat olun. Sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz."

Son 16 yılda 26 bin 581 Adıyamanlının İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğine dikkati çeken Erdoğan, Adıyaman'a verilen 232 trilyon liralık teşviklerden 129 bin işveren ve sigortalının yararlandığını anlattı. - "Oy namustur, oyunuza sahip çıkın" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partili kadınlara yönelttiği "24 Haziran'da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?" şeklindeki soru üzerine "evet" cevabını aldı. Dün gece Ankara'da bin 44 kişilik üniversite yurdunda gençlerle sahur yaptığını belirten Erdoğan, "Maşallah baktım gençler çok dinamik." dedi. Erdoğan'ın "24 Haziran'da 'Vakit birlik Vakti', 'Vakit Adıyaman vakti', 'Vakit Türkiye vakti' diyerek, cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz?" sorusu üzerine partililer "evet" yanıtını verdi. "Oy namustur, oyunuza sahip çıkın" ifadesini kullanan Erdoğan, "Oyunuza sahip çıkmanız, geleceğinize sahip çıkmanızdır. Türkiye, milletimiz için hayata geçirecek projesi olan parti, kendisi için oy ister. Cumhurbaşkanlığında, mecliste ne kadar güçlü olursanız, ülkeye o kadar iyi hizmet edersiniz. Ama bugün bakıyoruz 24 Haziran için kendisine değil, başka partilere, adaylara destek isteyenler var. Ana muhalefetin partisi bir süre önce milletvekillerini pazara çıkardı. 15 milletvekilini birden paket yapıp, bir başka partiye servis etti. Ne olduğunu, nereye gittiklerini anlayamayan milletvekillerinin şaşkın yüzleri hala gözlerimin önünde." diye konuştu.