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AK Parti'nin Ağrı mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın" - "Teröristlerin hevesini kursaklarında bıraktınız. Meydanlarda hiçbir zorbalığın bu milleti dize getiremeyeceğini gür bir sesle haykırdınız, ülkemize, geleceğimize sahip çıktınız" - "Bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza devletin her türlü imkanından yararlanma fırsatı verdik. Her vatandaşımızın isteğine talebine kulak verdik. Şimdi devlet Türkiye'nin her yerinde, her vatandaşın emrinde, hizmetinde"

AĞRI (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın." dedi.

Yıldırım, partisince Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen Ağrı mitinginde yaptığı konuşmada, Ağrılı hemşehrileriyle beraber olmaktan, hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Ağrı'nın bugün bir kez daha kardeşlik destanı yazdığını anlatan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde Ağrılıların ayakta olduğunu, alçaklara o geceyi zindan ettiğini, ay yıldızlı bayrağı indirtmediklerini, ezanları dindirtmediklerini söyledi.

Yıldırım, 6-7 Ekim olaylarını hatırlatarak, "Selahattin Demirtaş, Kürt vatandaşları isyana çağırdı ama benim Ağrılı hemşehrilerim, bu çağrıya hiç cevap vermedi. Bir tek Ağrılı kardeşim teröre, şiddete bulaşmadı. Teröristlerin hevesini kursaklarında bıraktınız. Meydanlarda hiçbir zorbalığın bu milleti dize getiremeyeceğini gür bir sesle haykırdınız, ülkemize, geleceğimize sahip çıktınız." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, ne zaman seçim gündeme gelse sandık ortaya konsa Ağrı'nın en doğru kararı verdiğini belirtti.

Ağrı'nın 2007 halk oylamasında yüzde 95 ile Türkiye rekoru kırdığını, bu rekoru 2010 referandumunda bir puan daha artırdığını anlatan Yıldırım, bugüne kadar verdikleri destekten dolayı Ağrılılara şükranlarını sundu.

Geçmişte, bölgede Kürtçe türkü ve şarkıların yasak olduğunu, annelerin çocuklarıyla ana dilinde konuşamadığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Köylerimizin ilçelerimizin Kürtçe isimlerini serbest bıraktık. Kuran-ı Kerim'in Kürtçe basımını yaptık. Üniversitedeki yasakları engelleri kaldırdık. Başörtüsü zulmünü sona erdiren kim? Üniversiteye girişte kat sayı engelini kaldıran kim? Demokrasiden ve insan haklarından asla geriye dönüş yok. Bu ülke, bu vatan bizim. Bazı emperyalistler, Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Suriye'de, Irak'ta Kürtlere devlet kuracaklarmış. Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Ayrımcılığa son verdik. Bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza devletin her türlü imkanından yararlanma fırsatı verdik. Her vatandaşımızın isteğine talebine kulak verdik. Şimdi devlet Türkiye'nin her yerinde, her vatandaşın emrinde, hizmetinde."

Yıldırım, AK Parti döneminde yaylaların, şehir merkezlerinin terörden temizlendiğine işaret ederek, terörün izlerini tamamen ortadan kaldıracaklarını, yatırımlara tüm hızıyla devam edeceklerini vurguladı.

Kapalı olan Ağrı Şeker Fabrikasını açtıklarını anımsatan Yıldırım, bugün de Doğubeyazıt ilçesinde çimento fabrikasının açılışını yapacaklarını, bu fabrikada 600 kişinin çalışacağını bildirdi.

(Sürecek)

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24 haziran seçimleri AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım AK Parti'nin Ağrı mitingi

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