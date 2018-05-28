AK Parti'nin Akhisar Mitingi

MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul-İzmir Otoyolu aynı zamanda Manisa'nın projesi değil mi? Ey Bay Kemal, senin havsalan böyle bir şeyi alır mı? Sen hayal bile edemezsin. Biz yaparız, siz hayal bile edemezsiniz. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz." dedi. Erdoğan, partisince Akhisar Stadyumu'nda düzenlenen mitingde, Manisa'ya 16 yılda 23 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti. Manisa'yı büyütüp geliştirdiklerini dile getiren Erdoğan, eğitimde 4 bin 252 yeni derslik yaptıklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 500 kapasiteli yurtları tamamladıklarını, 2 bin 650 kişilik yurtları da birkaç yıla kadar açacaklarını bildirdi. Sağlıkta ikisi hastane 61 tesisle Manisa'yı donattıklarını, yıl sonuna kadar 558 yataklı şehir hastanesinin kente kazandırılacağını belirten Erdoğan, böylece Manisa'nın, bu büyük sağlık hizmetinden yararlanan iller arasına gireceğine dikkati çekti. Manisa'ya, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla 756 konut yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Şehrimizin biz geldiğimizde bölünmüş yolu ne kadardı biliyor musunuz? 81 kilometrecik. Biz buna 450 kilometre daha ilave ederek, 531 kilometreye çıkardık. Fark bu." ifadesini kullandı.

Manisa'nın çeşitli yerlerinde irili ufaklı 64 köprü yaparak şehrin ulaşımını kolaylaştırdıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi: "İstanbul-İzmir Otoyolu, aynı zamanda Manisa'nın projesi değil mi? Ey Bay Kemal, senin havsalan böyle bir şey alır mı? Sen hayal bile edemezsin? Biz yaparız, siz hayal bile edemezsiniz. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bu otoyolun 127 kilometresi Manisa'dan geçiyor. İnşası sürüyor, tamamlanan kısımları etap etap hizmete açıyoruz." Erdoğan, İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanmak olduğunu, tünelin seçimden sonra hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. - "Bu adamlardan siyasetçi olur mu?" Hızlı tren hizmetinden Manisa'nın da istifade edeceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Manisa'dan da geçen Ankara-İzmir hızlı treniyle şehrimiz, Ankara'dan İstanbul'a, Konya'dan Sivas'a kadar ülkemizin dört bir yanındaki hızlı tren hatlarına bağlanmış olacak. Bir tanesi de çıkmış ne diyor biliyor musunuz? 'Sivas'a hızlı trene ne gerek.' Niye? Neymiş biliyor musunuz? Göç başlarmış, aman ya Rabbi. Bu adamlardan siyasetçi olur mu? Yani bir partinin başında olmak veya bir partinin adayı olmak siyasetçi olmak anlamına gelmez. Siyasetçi olmak iş bilmektir, hizmetkar olmak demektir. Siyasetçi olmak; yatırımcı olmak, girişimcilere yok açmak, istihdam, üretim sağlamak, bunun yanında rekabet dünyasında yerini almak demektir."

Erdoğan, hızlı tren projesinin Ankara-Uşak arasını gelecek yıl sonuna doğru, Uşak-Manisa-İzmir arasını da 2020 yılında hizmete alacaklarını, böylece Manisa-Ankara arası ulaşımın 3 saatten daha kısa süreye düşeceğini bildirerek, "Tabii söz konusu hızlı tren olunca bir de onun şanına uygun tren garı gerekir. Manisa'ya bunu da yapacağız." dedi. AK Parti hükümetleri döneminde Manisa'ya 14 baraj, 10 gölet yaptıklarını, halen 22 baraj ve 6 göletin inşasının sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. Bunun yanında 205 bin dekar araziyi sulayacak projelerin inşası devam ediyor." diye konuştu. Manisalı çiftçilere bugüne kadar 2,5 milyar lira tarım desteği verdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçiyi aç bıraktınız, çiftçiye bir şey vermediniz.' Be insafsız 2,5 katrilyon (milyar) verdik. Ben belgeyle konuşuyorum, öyle palavra değil." dedi. Erdoğan, hayvancılık destekleri kapsamında pek çok kalemde yüzde 50 hibe verdiklerini, verimli ovaları korumaya alarak amaç dışı kullanımın önüne geçtiklerini aktardı.