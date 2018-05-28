AK Parti'nin Akhisar mitingi

MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de 4 bin 481, Irak'ın kuzeyinde 423, yurt içinde ise 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Erdoğan, partisinin Akhisar Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, sadece Allah'ın dediğinin, milletin istediğinin olacağını söyledi. Manisalılardan 24 Haziran'da tercihlerini güçlü meclisten, güçlü hükümetten, güçlü Türkiye'den yana kullanmalarını isteyen Erdoğan, "Vakit birlik vakti, vakit Manisa vakti, vakit Türkiye vakti." ifadesini kullandı. Manisa'nın geçmişte işgal acısı yaşamış bir şehir olarak özgürlüğün, bayrağın, ezanın, vatanın kıymetini çok iyi bildiğini belirten Erdoğan, bugün de Manisalılar için "vatan, millet, istiklal ve istikbal" deyince akan suların durduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin son yıllarda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığı saldırılara değinen Erdoğan, adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı'nın verildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en eli kanlı terör örgütlerinin beslenip, büyütülüp, silahlandırılıp, siyaseten desteklenip Türkiye'nin üzerine salındığını belirterek, şöyle devam etti:

"PKK'sından FETÖ'süne kadar hiçbirine meydanı bırakmadık. Hepsinin dersini verdik. Zeytin Dalı Operasyonu'nda, Afrin'de ne oldu 4 bin 481 terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta ne oldu 423 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde Gabar'da, Cudi, Tendürek'te 415 teröristi etkisiz hale getirdik. Mehmet'im evelallah çalışıyor. Mehmet'im cansiperhane gidiyor. İnşallah yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan dedik ve yürüyoruz. Bu süreçte Türk milleti değerleri ve geleceği söz konusu olduğunda 7'den 70'e tüm fertleriyle mücadeleye hazır olduğunu gösterdi. Baktılar, sınırlarımız boyunca istediklerini yapamıyorlar, bu defa dışardan kuşatmaya kalktılar. Biz de gittik teröristlerin tepesine, inlerine bindik. DEAŞ'ıyla, YPG'siyle hepsini de ezdik, geçtik." - "Bizi yıkamayacaksınız" Rabiayla sembolleştirdikleri bir davalarının olduğunu aktaran Erdoğan, Rabia işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." dedi. Bu dört ilkeye sahip çıkıldığı sürece, ne içeride ne de dışarıda kimsenin Türkiye'ye zarar veremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Bunun için bir şey yapmamız gerekiyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Böylece erdem, irade ve cesaretle Türkiye'mizi şahlandıracağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, terör örgütlerini destekleyenlerin kendilerini yolundan döndüremeyeceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sadece kendilerini inkar ettikleriyle kalırlar. Bizim arkadaşlarımıza, devlet görevleri için dahi ülkelerindeki toplantılara Almanya'da katılma izni vermiyorlar. PKK'ya veriyorlar değil mi? Bize de yalan söylüyorlar. Teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın attıkları her adımda önlerini kesenler, güya dergi kapağı denilerek tüm sokaklara asılan aleyhimizdeki afişleri polis gücüyle orada tutuyorlar. Tayyip Erdoğan için siz hangi afişi asarsanız asın, ne derseniz deyin, benim milletimle gönül köprüm var. Bunu kaldıramazsınız ki. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ey George, ey Hans, bizi yıkamayacaksınız. Bizim aramızı açamayacaksınız." - "Bu bağın adı aşktır" "Ben, halkımı Allah için seviyorum. Halkım da beni Allah için seviyor. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Arnavut, Boşnak, Roman böyle bir şey yok." diyen Erdoğan, yaradılanı yaradandan ötürü severek yollarına devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan, milletle aralarındaki bağı engellemeye kimseye gücünün yetmeyeceğine işaret ederek, "Bu bağın adı imandır, sevgidir, aşktır, muhabbettir. Sanıyorlar ki kapıları kapatırsak bu sevdanın önüne geçeriz, sanıyorlar ki teröristlerin önünü açarsak bu muhabbeti boğarız, sınıyorlar ki yalanla, riyayla, iki yüzlülükle, inkarla biz bu aşkı söndürürüz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisalılardan, 24 Haziran'da bunlara anladıkları dilden cevap vermelerini, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadıklarını göstermeleri için "güçlü meclis", bayrağın göklerde hep dalgalanması, ezanların semalarda hep yankılanması için "güçlü hükümet", Türkiye'de güven, istikrar ve huzur içinde yaşamak için ise "güçlü Türkiye" demelerini istedi. Manisa'dan yükselen bu sesin dalga dalga tüm Türkiye'ye, Avrupa'ya, dünyaya yayıldığına inandığını belirten Erdoğan, Manisa'yı özel takip edeceğini, sandıkları patlatmalarını beklediğini söyledi. - "Çok çalışacağız" Akhisar'ın Ziraat Türkiye Kupası’nı aldığını anımsatan Erdoğan, sandıklarda da açık ara bir sonuç beklediğini ifade etti.

Manisa'nın 10 milletvekili olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Silip süpürür müyüz? O zaman çok çalışacağız." dedi. "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Manisa'yı hatırlatıyor." diyen Erdoğan, bu gece saat 23.00'te Show TV'de özel programda olacağını duyurdu. - Mitingden notlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından AK Parti Manisa milletvekili adayları sahneye çağrıldı. Miting alanına Teleset Mobilya Akhisarspor'un kazandığı Ziraat Türkiye Kupası da getirildi. Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından sahneye çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Teleset Mobilya Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Teknik Direktör Okan Buruk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazdığı 45 numaralı formayı hediye ederek Ziraat Türkiye Kupası ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra ise AK Parti Manisa Milletvekili aday adayları sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaşları selamladı. Milletvekilleri adaylarıyla fotoğraf çektiren Erdoğan, milletvekili adaylarının genç, dinamik, cesur, bilgili ve birikimli olduğunu söyledi.