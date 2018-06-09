AK Parti'nin Ankara mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediyecilikse bizde var, Başbakanlıksa bizde var, Cumhurbaşkanlığıysa o da bizde var. Bu iş çırak işi değil, bu iş kalfalık ister, ustalık ister, büyük ustalık ister. Onun için sizlerden icazet istiyorum." dedi. Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen partisinin mitinginde Ankaralılara hitap etti. Ankara'ya yapılacak millet bahçesi kapsamında Opera Binası'na kadar olan bölgeye gölet yapılacağını ve buranın yeşillendirileceğini belirten Erdoğan, Melike Hatun Camisi'nin önündeki meydanın daha da genişletilerek Gençlik Parkı'yla bütünleştirileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Heykelin 1. ve 2. Meclis binalarının içinde olduğu Cumhuriyet Dönemi'nin anıt binaları da millet bahçemizin bir başka önemli bölümünü oluşturacak. Ama bunlardan Muharrem anlamaz. Onların işi değil, bu bizim işimiz. Belediyecilikse bizde var, Başbakanlıksa bizde var, Cumhurbaşkanlığıysa o da bizde var. Bu iş çırak işi değil, bu iş kalfalık ister, ustalık ister, büyük ustalık ister. Onun için sizlerden icazet istiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası'nın bulunduğu kısmın da Sıhhiye Meydanı ile bütünleşecek şekilde yeni fonksiyonlar eklenerek, bir kültür sanat bölgesi haline dönüştürüleceğini anlatan Erdoğan, Ankara'nın önemli ticaret ve ulaşım bölgeleriyle kuşatılmış millet bahçesi yapılırken geçmişte üzeri kapatılan derelerin bir kısmının yeniden ihya edilerek, şehre kazandırılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin içinde ulaşımın, yaya ve bisiklet yolları, çevresinde de tramvay hatlarıyla sağlanacağını, Konya Yolu ve Hipodrom Caddesi'nin yeşil yollarla geçilerek millet bahçesiyle Ankapark'ın, onunla birlikte de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin fiziki temasının sağlanmasının hedeflendiğini aktardı. Bu projenin içinde kalacak konser salonunun inşasının gelecek yıl tamamlanacağını, stadyumla ilgili proje çalışmalarının ise bittiğini ve yakında ihaleye çıkılacağını kaydeden Erdoğan, Melike Hatun Camisi ve önündeki meydanın hizmete açıldığını, Ankara'yı millet bahçesiyle çok kısa sürede buluşturacaklarına inandığını belirtti ve şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Ankaralılardan 24 Haziran'da tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanmasını, partililerden de 24 Haziran'a kadar gece gündüz çalışmasını isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz seçim meydanlarında, yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Yeni projelerimizi 2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Peki ötekiler ne anlatıyor. Söyleyeyim, sadece yıkmayı anlatıyor. Bay Muharrem'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Bay Kemal'den terörle mücadeleyi duydunuz mu? Nasıl duyarsınız adam Ankara'dan İstanbul'a, teröristlerin desteğiyle parlamentoya girenlerle beraber yürüyor. Öbürü 6-7 Ekim'de benim Kürt kardeşlerimi, Diyarbakır'da 53 tane Kürt kardeşimi öldürenlerin talimatını veren birisini Edirne'de gidiyor, cezaevinde ziyaret ediyor. Kim bu? İnce İnce. Şimdi 24 Haziran'da bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi? Onun için de çok çalışmamız lazım. İşi hafife almayacağız, çok gayret edeceğiz. Bütün yakınlarımıza, akrabalarımıza, Ankara'da olan, olmayan, Çankırı, Yozgat, nerede varsa hepsine ulaşacağız."

- "Size bu vaatle gelenlere şunları da sorun" Muhalefete kalsa Türkiye'yi hemen yarın 1940'lara, 1970'lere, 1990'lara geri götüreceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Buradan tüm milletime sesleniyor ve diyorum ki size bu vaatle gelenlere şunları da sorun: AK Parti Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız? Bunlara sorun, AK Parti Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, onları işten atacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 131 yeni üniversite açtı, siz onları kapatacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 69 milyon kişiye geniş bant internet hizmeti sağladı, siz onları da kesecek misiniz? AK Parti Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları kaldırıp atacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 539 bin yeni sağlık çalışanını hizmete aldı, siz onları kapı dışarı edeceksiniz öyle mi? AK Parti Türkiye'de 817 bin vatandaşımızı TOKİ ile ev sahibi yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı, siz bunları kazıyıp tarlaya mı dönüştüreceksiniz? AK Parti Türkiye'de 383 kilometre uzunluğa sahip 258 yeni tünel açtı, siz bunları yeniden taşla toprakla dolduracak mısınız? AK Parti Türkiye'de yüksek hızlı tren hatları yaptı, mevcut tren hatlarını modernize etti. Siz yeniden kara trene mi döneceksiniz? AK Parti Türkiye'de 29 yeni havalimanı inşa etti, yurt dışı uçuş noktalarının sayısını 307'ye çıkardı, dünyada bir numara, siz bunları tekrar kapatacak mısınız? AK Parti sadece 6 ilde kullanılan doğalgazı 78 ile çıkardı, yakında 81 ile ulaştırıyor, siz bu doğalgaz borularını söküp, atıp evleri yeniden kömür sobasına mahkum mu edeceksiniz?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesini CHP'den devraldığını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: "Çöp dağları vardı, hava kirliliği vardı. Maalesef sular akmıyordu. Niye? CHP susuzluktur, CHP kirliliktir, CHP çöptür. Bunların geçmişi hep böyle. Ama milletimiz ferasetiyle konuşuyor. AK Parti 525 baraj ve 528 hidroelektrik santrali yaptı, 207 içme suyu tesisi, bin 232 sulama tesisi açtı, siz bunları yıkıp, yeniden suları denize mi akıtacaksınız? AK Parti 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı, siz bu ağaçları da kökünden sökecek misiniz? AK Parti 242 milyar, eski rakamla 242 katrilyon sosyal yardım yaptı, siz gidip bunları garip gurebadan geri mi isteyeceksiniz? AK Parti yaklaşık 4,5 milyon kişiye 15 katrilyon lira tasarruf teşvik fonu ödemesi, 8 milyonun üzerinde kişiye 3,5 katrilyon lira konut edindirme yardımı ödemesi yaptı, siz bunları geri mi alacaksınız? AK Parti emeklilerin maaşlarını 2, 3, 4 katına çıkardı, en son bayram ikramiyesi getirdi, siz bunları yeniden eski seviyelerine indirecek misiniz?"

- "Siz paramızdaki sıfırları yeniden geri mi getireceksiniz" İlköğretimde öğrencilere kitapları bedava verdiklerine değinen Erdoğan, muhalefetin bundan bile haberi olmadığını kaydetti. AK Parti'nin Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz yeniden küçültecek misiniz? AK Parti, Türk lirasındaki 6 sıfırı atarak Türkiye'yi itibarlı hale getirdi. Siz paramızdaki sıfırları yeniden geri mi getireceksiniz? İhracatımız 36 milyar dolardı, 162 milyar dolara çıkardık, siz yeniden eski rakama mı döneceksiniz?" diye sordu. İktidarlarının Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü gibi onlarca dev eseri ülkeye kazandırdığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz bunların hepsini de dinamitleyip, yerle yeksan mı edeceksiniz?" sorularını da yöneltti. Yalova'ya gitmek için Muharrem İnce'nin de Osman Gazi Köprüsü'nden geçtiğini bildiren Erdoğan, köprüden kimin geçtiğine bakmadıklarını tüm insanlar için orayı yaptıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti savunma sanayinde İHA'ları, SİHA'ları, tüfekleri, füzeleri, topları, tankları yaptı. Siz bunları geçmişte yaptığınız gibi yine toprağa mı gömeceksiniz. Allah rahmet etsin, Nuri Demirağ uçak yapmıştı. Bunlar geldi, işte bu CHP'nin geçmişteki o büyükleri o fabrikayı kapatarak gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. AK Parti, terör örgütlerinin başlarını gidip inlerinde eziyor. Bunlar ise onlara çanak tutuyor. İşte, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda Suriye'de 4 bin kilometrekarelik bir alanı güvenli hale getirdik. Şu anda 200 bin kardeşimiz topraklarına döndü." CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine değinen Erdoğan, "Önce haddini bil. Apoletleri sen mi taktın sen sökeceksin? Bu apoletleri millet taktı. Bu ülke bir hukuk devletidir, bu ülkede yargı var. Benim için 'O nasıl herkesi cezaevine attıysa ben de aynısını yapacağım' diyor. Bir defa haddini bil. Tayyip Erdoğan Anayasa'nın amir hükümleri gereğince bu komutanların başkomutanıdır." diye konuştu.

Malatya'daki toplantının bir parti toplantısı değil, TESK'in bir iftar sofrası olduğunu, o iftar sofrasına da o ilin protokol mensuplarının tamamının geldiğini aktaran Erdoğan, "Komutan da 2. Ordu orada olduğu için o iftara gelmiştir ve orada ülkemizi, milletimizi memnun edecek bir ifadeye alkış tutmuştur. Niye rahatsız oluyorsun? Ama benim milletim size 24 Haziran'da zaten o beklediğiniz fırsatı da vermeyecek. Biri çıkıyor Külliye'yi satacakmış, öbürü çıkıyor Çankaya'yı satacakmış. Bunlar şaşırmış. Bunlara kalsa, bunlar bu ülkeyi de satar." dedi. Alandakilerden muhalefet adaylarına karşılarına geldiğinde bu anlattıklarını sormalarını isteyen Erdoğan, güçlü Meclis, güçlü yönetim için 24 Haziran'da destek istedi. Erdoğan, "Ankara sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin. Biliyorsunuz, iki pusula, bir zarf kullanılacak. Birisi parlamento için bir diğeri başkanlık için. Bütün akrabalarınızı arayın, onlarla irtibatlaşın sinerjinizi onlara da verin. 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Tercihimizi, güvenden, istikrardan yana kullanıyor muyuz? Yeni yönetim sistemiyle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Sizlerin bu sevgisi, coşkusu bizimle oldukça Allah'ın izniyle zafere ulaştıramayacağımız mücadele yoktur." değerlendirmesinde bulundu.