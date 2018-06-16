AK Parti'nin Antalya mitingi

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2017'de Antalya'ya gelen turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 57'lik artış gösterdi. Nereye çıktı? 10,5 milyona çıktı. Bir sıkıntı yaşadık ama bu yıl turist hedefimiz 14 milyon. Bak nereden nereye geldik? Ülkemiz genelinde ise bu sene 40 milyon turist bekliyoruz. 32 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz, şu anda hızla bu hedeflere ilerliyoruz." dedi. Erdoğan, partisince Kepez Spor Salonu yanındaki Seyhan Bulvarı'nda düzenlenen mitingde Antalyalılara hitap etti. Konya'yı Antalya'ya bağlayacak Demirkapı Tüneli'nde çalışmaların hızla devam ettiğini, tünelin trafiğe açılmasıyla bu yolu kullanan vatandaşların 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçmiş olacağını belirten Erdoğan, "Bunu Bay Kemal bilir mi? Bunu Bay Muharrem bilir mi? Bilmez, bilmez." diye konuştu. Afyonkarahisar-Antalya yolunu, Antalya kuzey çevre yolunu, Alanya doğu çevre yolunu, Kızılkaya-Bozova-Korkuteli-Elmalı-Finike yolunu gelecek yıl tamamlayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Biz ders çalışıyoruz Bay Kemal, Bay Muharrem dersimize çalışarak geliyoruz. Maliyeti 4,5 katrilyon lira olan Antalya-Alanya-Gazipaşa yolunda ve Gökçebelen Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Güzergahta 7 kilometre kısalma sağlayacak projenin tamamını inşallah 2 yıla kadar tamamlıyoruz." dedi.

İnşa ettikleri Aydın-Denizli otoyolunu Afyonkarahisar ve Antalya'ya kadar uzatacak Afyonkarahisar-Antalya otoyolunun ihalesini de bu yıl yapacaklarını dile getiren Erdoğan, projeyle ve yaptıklarıyla konuştuklarını ifade etti. Otoyolun üçüncü ayağı olan ve toplamda 178 kilometre uzunluğa sahip Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının ön proje çalışmalarını bu yıl içerisinde tamamlayacaklarına işaret eden Erdoğan, "Toplam uzunluğu 155 kilometre olan Antalya-Alanya otoyolunun ön proje çalışmaları bitti, artık diğer aşamalara geçiyoruz." diye konuştu. Toplam 34 kilometre uzunluğa sahip güzergahında 4 adet çift tüp ve 4 adet viyadük bulunan Manavgat-Alanya ayrımı Akseki yolunun ihale hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen Erdoğan, aynı şekilde toplam 63 kilometrelik güzergahında 7 çift tüp tünel, 12 köprü olan Antalya-Isparta yolunun da ihalesi için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Antalya-Kemer-Tekirova yolu ve Phaselis tünelinin de proje ve ihalesini tamamlayıp yapımına başlayacaklarını belirten Erdoğan, Antalya Şehir Meydanı-havalimanı-Expo tramvay hattını hizmete aldıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'yı hızlı tren projeleriyle tüm Türkiye ile havalimanı, yat ve liman projeleriyle de tüm dünya ile kucaklaştırarak geleceğe hazırlıyoruz." dedi. Bu projelerden en önemlisinin Antalya'yı hem İstanbul'a hem de Afyonkarahisar üzerinden İzmir'e bağlayacak yüksek hızlı tren projesi olduğunu anlatan Erdoğan, "Konya'ya üzerinden inşa edeceğimiz bir diğer projeyle de Antalya'yı hem Ankara üzerinden Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demiryolu koridoruna hem de Karaman-Adana üzerinden Gaziantep başta olmak üzere güney illerimize hızlı tren ağıyla bağlıyoruz. Eskişehir-Isparta-Antalya hızlı tren projemizin projeleri hazırlanıyor. Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren projemizin de etüt çalışmaları devam ediyor." diye konuştu. Antalya Havalimanı'nı, yaptıkları iç ve dış hatlar terminal binasıyla büyüterek yıllık 35 milyon yolcu kapasitesine ulaştırdıklarına işaret eden Erdoğan, göreve geldiklerinde bu rakamın 11 milyon olduğunu anımsattı. - "Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için kolları sıvadık"

Erdoğan, "Artık Antalya bir dünya devi olma yolunda. Antalya'ya ikinci bir havalimanı olarak Gazipaşa'yı kazandırdık, onun da açılışını geldim, yaptım. Bay Muharrem, ben yaptıklarımla konuşuyorum, Bay Kemal, ben yaptıklarımla konuşuyorum, sen neyle konuşuyorsun onu söyle. Şimdi Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için kolları sıvadık Bay Kemal, Bay Muharrem. Kaş Çukurbağ Ağul mevkisini havalimanı için belirledik. Yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli planladığımız havalimanımızın proje bedeli ne biliyor musunuz? 850 trilyon." dedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin katıldığı bir televizyon programını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne diyor bu Bay Muharrem biliyor musunuz? Diyor ki 'Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı, üçüncüyü Erdoğan yaptı, dördüncüyü de Muharrem yapar'. Tabii televizyonda da maşallah beraber onunla tartışmayı yapan moderatör de uyanık, o da ona dedi ki 'Peki nereye yapacaksınız?', 'yerini tespit ederiz şu anda bilmiyorum' dedi. Arkadaş dersini çalış da gel, nereye yapacaksın? Bir hazırlık da yok. Şu anda biz aylardır, bu kadar deneyimli, tecrübeli olmamıza rağmen nereye neyi yapacağız ben bunun dersini çalışıyorum. Ekibimi yanıma topluyorum, onlarla beraber çalışıyorum ve bütün bunların statiklerine varıncaya kadar çalışıyorum. Stratejik noktada ne getirir, ne götürür bunu çalışıyorum."