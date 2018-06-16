AK Parti'nin Antalya mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç'ta yaşananlara ilişkin, "Bu hadise, bir gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur, bölücü terör örgütü, ister siyasi parti ister sivil toplum kuruluşu isterse başka bir kılıf olsun fark etmiyor. Hangi boyaya boyanırsa boyansın, gerçek yüzünü bir şekilde ortaya çıkartıyor." dedi. Erdoğan, Kepez Spor Salonu'nun yanındaki Seyhan Bulvarı'nda gerçekleşen partisinin mitinginde Antalyalılara hitap etti. Fikri olmayan gibi hizmeti olmayanın da başvuracağı yolun şiddet olduğuna işaret eden Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşananları hatırlattı. Erdoğan, "Nitekim karşı taraftan olanların PKK üyesi oldukları tescilli. Bu hadise bir gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya koymuştur, bölücü terör örgütü, ister siyasi parti ister sivil toplum kuruluşu isterse başka bir kılıf olsun fark etmiyor. Hangi boyaya boyanırsa boyansın, gerçek yüzünü bir şekilde ortaya çıkartıyor." ifadesini kullandı. Daha önce partisinin pek çok mensubunun saldırıya uğradığını hatırlatan Erdoğan, "Sırf kendi siyasetlerine uygun hareket etmiyor diye çocuklarının gözü önünde şehit edenler, bir kez daha aynı yola başvurmuşlardır. Bunlar kandan beslenen birer vampirdir. Bölücü terör örgütü, bugüne kadar sadece Kürt kardeşlerimizin kanını dökmüştür." diye konuştu.

Erdoğan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a yönelik ise şunları söyledi: "İşte şimdi adayları var. Nerede bu aday? Edirne cezaevinde, bu aday terörden beslenmedi mi? Teröristlerin desteği ile bir yerlere gelmedi mi? 7 Haziran seçimlerinin hemen arkasından 'sokaklara dökülün' demedi mi? 53 tane Kürt kardeşimi bunlar öldürmedi mi? 15 yaşındaki bir Yasin Börü'yü bunlar öldürmedi mi? Kürt değil miydi? Öldürenler de Kürt'tü, peki onları sokağa döken kimdi? Bu Demirtaş, Selo... Peki Selo'yu ziyarete kim gitti? Bay Muharrem gitti. Bay Muharrem demek ki siz el ele, kol kola Ankara'dan İstanbul'a da yürürsünüz aynı şekilde işte böyle bir seçim kampanyasında da bir araya gelirsiniz. Arife günü Şanlıurfa Suruç'ta milletvekilimizin seçim çalışması sırasında acı bir hadise yaşandı. Bölücü terör örgütü mensupları, partimizin mensuplarına saldırdılar. Milletvekilimizin çiftçilikle uğraşan ve 24 Haziran için kardeşiyle birlikte seçim çalışması yürüten ağabeyi, bölücü örgüt yandaşları tarafından şehit edildi. Yaşanan arbedede karşı taraftan da ölenler oldu. Ayrıca çok sayıda yaralı var. Hayatını kaybeden kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

Nitekim Diyarbakır mitinginde de yine onlarla beraber olmadılar mı? Bay Muharrem, Bay Kemal bunlar birbirine destek vermiyorlar mı? Şu anda pek çok şeyler dönüp dolaşıyor, CHP'nin oylarının HDP'ye savrulduğunu oraya aktığını ve oralara doğru bir destek verilmesi için çalışmalar yapıldığını. Bunların hepsini takip ediyoruz, öğreniyoruz. Bu örgütün Kürt kardeşlerimin, ülkemin ve milletimin düşmanı tek bir güçle tek bir kesimle kavgası, mücadelesi ve çatışması vaki değildir." CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bugüne kadar CHP'nin terörle mücadele hakkında en ufak bir açıklamasını duydunuz mu? Soruyorum duydunuz mu? Yok. Böyle bir dertleri yok, terörle mücadeleyi biz yapıyoruz. İşte Afrin'de 6 bin 600 teröristi etkisiz hale getirdik. Niye? Vatan topraklarımızı korumak için. Bu CHP'nin böyle bir derdi var mı? Onlar da diyor ki 'Afrin'e girmeyin, Cerablus'a girmeyin, Kandil'e girmeyin.' Bay Kemal, Bay Muharrem isteseniz de istemeseniz de nerede bizim için bir tehdit varsa biz Mehmetimizle beraber oralara gireceğiz. İşte yeri gelir Gabara, Cudi'ye, Tendürek'e, Kandil'e ve Sincar'a gireriz. Bizim için tehdit oluşturuyorsa biz oraları serbest bırakamayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine ilişkin ise "24 Haziran'da kim kimin apoletini sökecek, gelin bunun hesabını soralım." dedi. Erdoğan, Kürt vatandaşlara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti: "Kürt kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize husumet besleyen herkesin yanında olan bu örgütün arkasına saklananlar, siyaset kurumunun adını kirletmektedir. Buradan açıkça söylüyorum; ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama uyuşturucu kaçakçılığından teröristlere silah taşımaya kadar bulaşmadıkları adi suç kalmayan bu kişiler, siyaseti de kirletiyorlar. Ben Kürt kardeşlerime diyorum ki; 'sakın bu oyuna da gelmeyin.' Bunlarda her numara var. Partililerimize yönelik saldırıyı açıkça kınayıp, dolambaçlı ifadelerle onlara destek verenler de bu kirlilikte pay sahibidir. Teröristlerin karşısında sus pus olup, teröristlerle kahramanca mücadele eden komutanlarımızı ağızlarından köpük saçarak tehdit edenler, gırtlaklarına kadar bu pisliğe gömülmüştür. 24 Haziran seçimleri diğer pek çok özelliğinin yanı sıra arkalarındaki kiralık katiller ordusuna dayanarak siyaseti kirletenlerin de tarihe gömülüşünün inşallah miladı olacaktır."