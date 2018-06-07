AK Parti'nin Ardahan mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine ilişkin, "PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'cülere elaman vermeyen, göz açtırmayan Paşa'nın apoletini sökecekmiş. Hadi oradan. Sen kimsin? O generalin apoletini sökmek sana mı kaldı? Millet sana o yetkiyi vermez, boşuna heveslenme." dedi. Yıldırım, partisince Ardahan Şehir Kulübü önünde düzenlenen mitingdeki konuşmasına, alandaki vatandaşları selamlayarak başladı. Vatandaşlara, "Ardahan'ın güzel insanları, 24 Haziran'da bir destan yazacak mısınız? Türkiye'nin lideri, memleket sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçecek misiniz? 'Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' diyerek, 24 Haziran'da yetkiyi AK Parti'ye verecek miyiz?" sorularını yönelten ve "evet" karşılığını alan Başbakan Yıldırım, "Heyecanınız muhteşem, Ardahan kararını vermiş. Yüreğinizdeki heyecan daim olsun. Her şey gönlünüze göre olsun." diye konuştu.

Ardahanlıların, "Vakit Ardahan vakti", "Vakit Türkiye vakti" dediğini söyleyen Yıldırım, "Dili bizim dilimiz, eli bizim elimiz, zalimin zulmü varsa bizim de Ardahan'ın yiğit insanlarımız var." ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım, Ardahan'ın, 16 yıl boyunca memleketi ayağa kaldırmak için verdikleri mücadelede sürekli kendileriyle olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye sahip çıktığını dile getirdi. - "Şer odaklarının oyunları bitmedi" Ardahanlıların, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı tek yürek, tek bilek olarak, ay yıldızlı bayrağı indirtmediğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Şer odaklarının oyunları bitmedi. Bunlar, Türkiye hakkında sinsi plan yapıyorlar. Küresel güçler, onun maşası PKK, DEAŞ, FETÖ'nün tek amacı var; Türkiye'yi bölmek, hudutlarımızın güneyinde bir terör devleti kurmak. Sözde diyorlar ki 'Kürt kardeşlerimize devlet kuracağız'. Hadi oradan, Kürtlerin de Türklerin de devleti buradadır, Anadolu topraklarındadır. Bin yıldır biz bu topraklarda ahdetmişiz, 'bir olacağız, beraber olacağız, Türkiye olacağız' demişiz, siz de kim oluyorsunuz?"

Muhalefetin derdinin millete hizmet etmek olmadığını söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Adaylar geliyor buraya, ne diyorlar? 'AK Parti'nin yaptığı ne kadar iş varsa onları ortadan kaldıracağız, yıkacağız, bütün eserlerini yok edeceğiz'. Bunların tek dertleri var, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Güçleri yeter mi? Ardahan buna müsaade eder mi? Emin olun bunlar ne dediğinin farkında değil. Bir yandan diyorlar ki 'Cumhurbaşkanı seçilirsek cumhurbaşkanlığı sistemini kaldıracağız, eski sistemi getireceğiz'. Ardahan, 16 Nisan halk oylamasında siz, 'eski sistemi değiştirelim' demediniz mi? Sizin sözünüzün üzerine söz söylenir mi? O halde cevabımız durmak yok, yola devam. Bir yandan 'Eski sistemi getireceğiz' diyorlar da... PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'cülere elaman vermeyen, göz açtırmayan Paşa'nın apoletini sökecekmiş. Hadi oradan. Sen kimsin? O generalin apoletini sökmek sana mı kaldı? Millet sana o yetkiyi vermez, boşuna heveslenme. Daha dereyi görmeden paçayı sıvayanlara millet bu fırsatı vermez. Bunların işi karışık. Kafaları, hesapları, hayatları karışık. Bizim milletimiz, benim Ardahanlı güzel kardeşlerim karışık işi sevmez. İşe, hizmete bakar, kimin ne söylediğine bakar. Söze bakmaz, sözü söyleyene bakar. Recep Tayyip Erdoğan'a bakar. Sözünün eri AK Parti'ye bakar."