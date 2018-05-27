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AK Parti'nin Balıkesir mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 20:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak konusunda güzel bir başlangıç yaptık" - "Konuşuyorlar. Laf ola beri gele. Bunlar daha çırak bile değil, çırak. Biz, yol aldık, yol. Çıraklığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bıraktık. Ondan sonra Başbakanlıkta kalfalık, Cumhurbaşkanlığında ustalık ve muhteşem kadromuzla hamdolsun Türkiye'mizi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıdık"

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak konusunda güzel bir başlangıç yaptık." dedi.

Erdoğan, partisinin Balıkesir Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde konuştu. Balıkesir'in denizi, yeşili ve insanıyla ayrı bir güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, "İki keklik bir dereden su içer. Dertli de keklik dertsizlere dert açar. Buna da yanık sevda derler, tez geçer." diyerek Balıkesir türküsünden sözler okudu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim sizlere sevdamız geçmez. Allah ömür verdikçe biz sizleri seveceğiz ve sizlere hizmet edeceğiz çünkü biz dertliyiz. Bizim bir davamız var, bir hayalimiz var. Biz millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. Malazgirt'te Sultan Alparslan ile güzel bir başlangıç yaptık, İznik'te Selçuklu ile güzel bir başlangıç yaptık, Söğüt'te Osmanlı ile güzel bir başlangıç yaptık, Ankara'da Cumhuriyet ile güzel bir başlangıç yaptık, 1950'de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık, 15 Temmuz'da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak konusunda güzel bir başlangıç yaptık.

Şimdi de 24 Haziran'a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Şimdi sizlere soruyorum, 24 Haziran'da güçlü Meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?"

Erdoğan, vaktin birlik vakti olduğunu vurgulayarak, "Vakit Balıkesir vakti, vakit Türkiye vakti. Unutmayın, yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteğiyle, irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak." diye konuştu.

- Balıkesir'e yapılan yatırımlar

Balıkesir'in Türkiye'nin vitrinlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, bunun için son 16 yılda yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, 25 katrilyon değerinde Balıkesir'e yatırım yapıldığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Konuşuyorlar. Laf ola beri gele. Bunlar daha çırak bile değil, çırak. Biz, yol aldık, yol. Çıraklığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bıraktık. Ondan sonra Başbakanlıkta kalfalık, cumhurbaşkanlığında ustalık ve muhteşem kadromuzla hamdolsun Türkiyemizi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıdık.

Eğitimde 3 bin 250 adet yeni derslik, 4 bin 476 yatak kapasiteli yükseköğrenim yurdu yaptık Balıkesir'e. Şehir hastanesi konforunda bin yataklı devlet hastanesini yaptık. 24'ü hastane olmak üzere toplam 57 adet sağlık tesisi yaptık. TOKİ vasıtasıyla Balıkesir'e 7 bin 330 konut yaptık. 2002 yılına kadar Balıkesir'de ne kadar bölünmüş yol vardı, biliyor musunuz? 76 kilometrecik. Biz buna 16 yılda 513 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Halep oradaysa, arşın Balıkesir'de. Toplam maliyeti 1,5 milyon katrilyon lira olan 15 adet yol projemizin yapımı da devam ediyor."

"Marifet iltifata tabidir, öyle mi? İltifatı olmayan marifet zayidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, başında bu kardeşinizin olduğu AK Parti hükümetlerinde İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda bir Balıkesir projesi değil mi? Artık siz İstanbul'dan Balıkesir'e bu İstanbul-İzmir otoyolundan gelmeyecek misiniz? O uzun yollar kısaldı mı? Biliyorsunuz biz, Ferhat ile Şirin gibi dağları deldik, Şirin'e ulaştık. İşte Şirin burada." ifadelerini kullandı.

Köprülerin de yapıldığını anımsatan Erdoğan, İstanbul-İzmir Körfez geçişinde Osmangazi Köprüsü'nün inşa edildiğini anlattı.

Erdoğan, milletle gurur duyduğunun altını çizerek, "Arkamızda bizim bu aziz milletimiz oldukça sırtımız yere gelmez. Öyle siz 'Hans şunu söylemiş, George şunu söylemiş' takmayın kafanıza. Mehmet ne söylemiş, Ahmet ne söylemiş, Ayşe, Fatma ne söylemiş, buna bakın." dedi.

İstanbul-İzmir arasındaki projenin 106 kilometrelik kesiminin Balıkesir'in il sınırları içinde yer aldığını anlatan Erdoğan, "İçinde ne var biliyor musunuz? 9 adet viyadük var. Bu kesimin tamamında çalışmalar sürüyor. Tamamlanan bölümlerini de etap etap açıyoruz." dedi.

Erdoğan, bir diğer önemli projenin de Kınalı-Tekirdağ- Çanakkale-Balıkesir otoyolu olduğunu söyledi.

(Sürecek)

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