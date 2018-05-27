AK Parti'nin Balıkesir mitingi

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak konusunda güzel bir başlangıç yaptık." dedi.

Erdoğan, partisinin Balıkesir Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde konuştu. Balıkesir'in denizi, yeşili ve insanıyla ayrı bir güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, "İki keklik bir dereden su içer. Dertli de keklik dertsizlere dert açar. Buna da yanık sevda derler, tez geçer." diyerek Balıkesir türküsünden sözler okudu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim sizlere sevdamız geçmez. Allah ömür verdikçe biz sizleri seveceğiz ve sizlere hizmet edeceğiz çünkü biz dertliyiz. Bizim bir davamız var, bir hayalimiz var. Biz millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. Malazgirt'te Sultan Alparslan ile güzel bir başlangıç yaptık, İznik'te Selçuklu ile güzel bir başlangıç yaptık, Söğüt'te Osmanlı ile güzel bir başlangıç yaptık, Ankara'da Cumhuriyet ile güzel bir başlangıç yaptık, 1950'de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık, 15 Temmuz'da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak konusunda güzel bir başlangıç yaptık.